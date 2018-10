Tim Coors (rotes Trikot) und die HSG Delmenhorst haben das Derby gegen die TSG Hatten-Sandkrug verdient verloren. (Möllers)

Sandkrug. Manchmal sind Niederlagen leicht zu erklären, dafür aber umso schwieriger zu analysieren. Ein Beispiel gefällig? Nun, die HSG Delmenhorst verlor das Derby in der Handball-Oberliga mit 24:28 (10:13) bei der TSG Hatten-Sandkrug. Dem Team von Trainer Jörg Rademacher unterliefen dabei schlichtweg zu viele Fehler. Oder kurz gefasst: Die HSG stellte an diesem Abend einfach das schwächere Team. Was aber übrig bleibt, ist die Frage nach dem Warum. Warum knüpften die Delmenhorster nicht an die überragende Leistung vom Coup gegen den VfL Fredenbeck an? Warum lieferten sie trotz der vermeintlich bisher besten Personallage eine der schwächsten Leistungen in dieser Saison ab?

Nach einer Antwort auf das Warum suchte Rademacher nach Abpfiff selbstverständlich auch, doch auf Anhieb fand er keine. Er war ratlos. „Keine Ahnung“, seufzte er, „ich muss das selber jetzt erst mal sacken lassen. Es ist schwierig, das jetzt zu analysieren. Gerade nach dem Spiel gegen Fredenbeck.“ Sein Team habe jedenfalls keinen Druck aufgebaut, genauso habe der unbedingte Siegeswille gefehlt – gerade Letzterer hatte die HSG noch gegen Fredenbeck ausgezeichnet. „Für ein Derby war unsere Einstellung zu lasch. Die Einstellung müssen die Spieler aber schon selber mitbringen, das erwarte ich von ihnen. Man muss sich fragen, ob heute überhaupt etwas bei uns gestimmt hat“, kritisierte Rademacher. Und so diskutierte er noch eine Weile nach dem Abpfiff mit Torwarttrainer Jens Kanzog – in der kommenden Woche dürfte es noch mehrere solcher Gespräche geben.

Währenddessen feierten die Gastgeber um die ehemaligen Delmenhorster Andre Haake und Kevin Larisch ausgelassen ihren Sieg. Gerade Haake lieferte eine überragende Vorstellung ab. Er steuerte zehn Treffer zum TSG-Erfolg bei, in Durchgang zwei stellte die HSG sogar extra einen Spieler ab, um ihn zu bewachen. „Ich glaube, dass wir heute mehr Leidenschaft reingebracht haben“, meinte Haake. Er habe versucht auszublenden, dass es gegen seinen ehemaligen Verein geht. Haake: „Aber natürlich weiß man noch vieles, weiß wo er verwundbar ist. Letztlich waren das heute für uns wichtige Punkte gegen den Abstieg.“ Zweifelsohne lieferte die TSG Hatten-Sandkrug eine starke Leistung ab, unschlagbar wirkte sie jedoch keineswegs. Vielmehr profitierte sie von den unzähligen Fehlern der HSG Delmenhorst.

Mal wieder abschlussschwach

Bei der Rademacher-Sieben fehlte zwar Spielmacher Frederic Oetken, dafür kehrten Rückraum-Shooter Lasse Till und Kreisläufer Michael Schröder zurück – einen stärkeren Kader dürfte die vom Verletzungspech verfolgte HSG in dieser Saison noch nicht gehabt haben. Genützt hat das allerdings nichts. Von Beginn an trat nämlich wieder ein altbekanntes Problem zutage: die Abschlussschwäche. Gleich den ersten Wurf verballerte Jörn Janßen. Bis zur 13. Minute hatten die Gäste lediglich einmal durch Schröder getroffen. Allerdings netzte die TSG bis dato auch nur dreimal ein. In der Deckung agierten die Sandkruger aggressiv, profitierten dabei aber auch vom teils planlos wirkenden Spiel der Delmenhorster. Symptomatisch dafür eine Szene in Durchgang eins: In einer schier endlosen Arie von Kreuzbewegungen vergaßen die HSG-Spieler offensichtlich völlig, dass sie irgendwann abschließen müssen und brachten nur ein „Würfchen“ zustande (10.). Doch selbst aussichtsreiche Möglichkeiten vergaben sie. Um nur ein Beispiel zu nennen: Nach Ballgewinn in der Abwehr lief Ole Goyert völlig allein auf TSG-Keeper Jan-Peter Steffens zu und warf diesen einfach an. Tatsächlich hatte der Schlussmann entscheidenden Anteil am Sieg seines Teams. Er entnervte die HSG-Angreifer mit seinen Paraden. „Wir haben den Torhüter ja auch berühmt geschossen. Als Oberliga-Spieler kann man den einen oder anderen auch mal machen“, meinte Rademacher. Er zählte vier, fünf 100-prozentige Chancen seines Teams allein in Durchgang eins auf. Hätten die Delmenhorster diese genutzt, wären sie wohl nicht mit einem 10:13-Rückstand in die Kabine gegangen. Immerhin blieb die Rademacher-Sieben trotz einer mehr als durchwachsenen Vorstellung in Schlagdistanz, zudem hinterließ sie in der Deckung nicht den allerschlechtesten Eindruck. Wenngleich hier und da die Kommunikation zu wünschen übrig ließ – Till Schinnerer erzielte beispielsweise in Minute 22 völlig frei am Kreis das 7:5. Nichtsdestotrotz: Hoffnung auf etwas Zählbares bestand allemal.

Diese ging nach der Pause jedoch schnell verloren. Weil nun auch zusehends die Deckung der Delmenhorster wackelte, zogen die Sandkruger davon. Innerhalb von nur zehn Minuten bauten sie ihren Vorsprung auf sieben Tore aus – 21:14. Rademacher tobte an der Seite, stellte um: Jonas Meissner bewachte fortan Haake. Und tatsächlich verkürzte die HSG nochmals auf 20:24 (50.). Das Gefühl, dass die Rademacher-Sieben dem Spiel jetzt eine entscheidende Wendung verpassen könnte, hatte man jedoch nicht. Selbst der HSG-Coach hatte dieses Gefühl nicht. „Vermutlich hätten wir noch fünf Stunden weiterspielen können und hätten nicht gewonnen“, stellte Rademacher fest.