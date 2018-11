Die LaFaretti Unicorns aus Thedinghausen spielen mit Leidenschaft Einradhockey. Derzeit besteht das Team aus 16 Mädchen. (Björn Hake)

Thedinghausen. Einradhockey ist ein Sport, der sicherlich nicht sehr populär ist. Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass das Spiel komplett neu ist. Es ist sogar das Gegenteil der Fall: Die Anfänge des Einradhockeys liegen in Deutschland knapp 30 Jahre zurück. In Düsseldorf wurde der Sport bereits im Jahr 1990 praktiziert. „Die Rheinländer haben es von den Japanern gelernt“, sagt Günther Schumacher. Der 48-jährige Spieler des Topteams Uniwheeler Bremen-Bochum ist ein Gesicht der Sportart und erlebte den Wachstum in den vergangenen Jahren mit. „Es wurden Turniere ausgerichtet und Stück für Stück sind Mannschaften dazugekommen“, beschreibt er. Im Jahr 1995 startete der Ligabetrieb mit 13 Teams. Bis heute ist die Anzahl auf 86 gestiegen, alle spielen in einer Liga. Seit 2017 mischt auch ein Team aus Thedinghausen mit – die LaFaretti Unicorns.

Die Nachwuchsmannschaft aus dem Ort an der Eyter besteht aus 16 Spielerinnen, die zwischen elf und 18 Jahre alt sind. Schumacher ist ihr Trainer. Mit Platz 25 erzielte das Team in diesem Jahr ein respektables Ergebnis. „Meine Spielerinnen haben sich schnell entwickelt – schneller, als ich es gedacht habe“, beschreibt der Coach. Während einer Partie stehen fünf Aktive auf dem Feld: Vier Feldspieler werden durch einen Torwart ergänzt. Jedes Team-Mitglied ist auf einem Einrad unterwegs und mit einem Hockeyschläger ausgestattet. Eine Trennung zwischen Frauen und Männern oder Altersklassen besteht nicht. In Thedinghausen hat sich mittlerweile eine Stammformation gefunden. Es spielen aber nicht immer die gleichen fünf Spielerinnen, auch die anderen sind häufig in der Liga aktiv. Das Niveau bei den LaFaretti Unicorns ist unterschiedlich. „Wir haben ein paar Spielerinnen, die noch am Anfang sind. Und wir haben auch ein paar, die sicherer auf dem Feld sind“, meint Isabell Schumacher. Sie ist die Leiterin der Einradhockey-Abteilung.

Für das Team ist Isabell Schumacher, die zugleich die Frau des Trainers ist, eine wichtige Anlaufstation. „Ich kümmere mich ums leibliche Wohl und die Wehwehchen“, sagt sie. Zudem ist sie für die Organisation zuständig und sorgt dafür, dass alle Spielerinnen genug Einsatzmöglichkeiten bekommen. In der abgelaufenen Spielzeit meldete sie die LaFaretti Unicorns an insgesamt zwölf Turnieren an, viermal davon fungierten Schumacher und Co. als Ausrichter. Und der Truppe sollte auch ein großer Erfolg gelingen – und zwar in Leipzig. Die junge Mannschaft aus Thedinghausen belegte bei einem Turnier in der sächsischen Metropole den dritten Rang. Diese sehenswerte Platzierung ist einer der Gründe, dass die Unicorns auch in der Gesamttabelle so gut abgeschnitten haben.

Das Team aus Thedinghausen hat zudem einen Vorteil: Die Spielerinnen kommen aus dem Zirkus LaFaretti. Daher beherrschen sie ihr einrädriges Gefährt sehr gut. „Sie sind jahrelang im Zirkus gefahren. Das merkt man auch“, sagt Günther Schumacher. Er ist aber dennoch gefordert. Schließlich müssen die Mädchen auch mit dem Hockeyschläger umgehen können. Ball zuspielen, Ball mitnehmen, Ball verarbeiten – das sind die Dinge, auf die Coach Schumacher im Training sein Augenmerk richtet. Der Trainer muss während der Einheiten auch schon mal vollen Körpereinsatz zeigen. „Ich versuche, ihnen das Spiel genau zu zeigen. Da gehe ich auch mal auf den Fußboden“, sagt er schmunzelnd. Alles läuft laut Günther Schumacher jedoch nicht rund. Manchmal ließe die Trainingsintensität zu wünschen übrig, damit habe er sich aber abgefunden. „Es gibt Abende, da passiert nicht viel. Da lachen und gackern sie nur herum. Es gibt aber auch andere Tage. An denen wird konzentriert trainiert.“

Über die Begeisterungsfähigkeit kann der Coach hingegen nicht klagen. Alle Mädchen sind froh, dass sie den verletzungsarmen Sport ausüben können. Eine von ihnen ist die 18-jährige Nele Roßkothen aus Morsum. Die angehende Abiturientin berichtet: „Es macht wirklich Spaß. Es ist ein besonderer Sport: Man kann das Einradfahren mit dem Hockey kombinieren und sich richtig auspowern. Ich werde so lange dabeibleiben, wie ich kann.“

Weil das Interesse am Einradhockey so stabil ist, überlegen die Schumachers, ob sie im neuen Jahr nicht sogar zwei Mannschaften für die Saison von Februar bis November ins Rennen schicken. In Thedinghausen ist Einradhockey eben längst keine unbekannte Sportart mehr.