Mirco Temp schoss zunächst das 2:1 und wurde zehn Minuten vor dem Abpfiff vom Platz gestellt. (Björn Hake)

Es war der Moment, in dem der Glaube an den Sieg beim FC Verden 04 richtig groß wurde. Im Auswärtsspiel gegen die SV Ahlerstedt-Ottendorf schoss Mirco Temp (58.) das zweite Tor für den Fußball-Landesligisten aus der Reiterstadt. Die Verdener hatten das Spiel gedreht, nachdem sie im Laufe der ersten Halbzeit in Rückstand geraten waren. Doch Ahlerstedt holte seine Gäste zurück auf den Boden. Nach Temps Treffer lief im Grunde alles gegen die Elf von FC-Trainer Frank Neubarth. Und so stand es beim Schlusspfiff 4:2 (1:0) für die Platzherren.

Trotz der zwischenzeitlichen Führung sei die Niederlage am Ende verdient gewesen, schilderte Neubarth: „Denn wir waren in der Abwehr nicht auf der Höhe. Eigentlich haben wir in der Defensive über 90 Minuten vogelwild agiert.“ Seine Elf habe zu viele Zweikämpfe verloren und Ahlerstedt viele Torchancen ermöglicht. Für die Führung musste aber ein Elfmeter her, den Marcel Brunsch (32.) sicher verwandelte. Auch danach hatte die SVAO Möglichkeiten, „aber sie haben uns am Leben gelassen“, sagte Neubarth.

Das sollte sich für die Gastgeber rächen: Zunächst gelang Finn Austermann der Ausgleich (56.), kurz darauf traf Temp. Lange hielt die Freude bei den Gästen aber nicht an. Denn nur drei Minuten später schoss Martin Sattler das 2:2, wiederum vier Zeigerumdrehungen später brachte Yannik Peters die Gastgeber wieder in Führung. Thomas Celik hätte für Verden ein weiteres Mal ausgleichen können, verschoss aber einen Strafstoß (73.). SV-Keeper Jannis Trapp hielt den harmlosen Schuss fest. Wenig später machte Brunsch alles klar (76.). In der 80. Minute wurde dann noch Mirco Temp mit einer Ampelkarte frühzeitig unter die Dusche geschickt. „Wir hätten das 2:1 einfach länger halten müssen“, meinte Frank Neubarth. Aber dafür stand die Abwehr am Sonntag schlichtweg nicht gut genug.