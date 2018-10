Jonah Klimach (links) steht mit dem TSV Daverden aktuell in der Spitzengruppe. Martin Jünemann mit Sottrum dagegen im Tabellenkeller. (Björn Hake)

Langwedel. Für die Handballer des TV Sottrum geht in dieser Saison das Warten auf die ersten Punkte weiter. Beim TSV Daverden war der seit dieser Spielzeit von Trainer Andreas Pott trainierte Landesligist am Sonnabend komplett chancenlos. 38:22 (19:10) hieß es in der Langwedeler Schulsporthalle nach 60 Minuten für die favorisierten Gastgeber.

In der Tabelle bleibt damit für beide Teams alles beim Alten. Während es sich der TSV Daverden durch den fünften Sieg im sechsten Spiel langsam in der Spitzengruppe der Liga gemütlich macht, müssen sich die Gäste von der Wieste wie in der Vorsaison wohl auf einen langen und harten Abstiegskampf einstellen.

Nach einer vierwöchigen Spielpause vermochten die Sottrumer die Begegnung beim Zweiten der Tabelle nur in der Anfangsphase offen zu gestalten (2:2/4.). In der Folge übernahmen die Gastgeber das Kommando auf dem Feld. Zwischen der 17. und 27. Minute ließ die Defensive des TSV Daverden lediglich ein Siebenmetertor der Gäste durch Linkshänder Nikolas Karnick zum zwischenzeitlichen 11:7 (17.) zu. Beim Seitenwechsel war der Vorsprung dann schon auf satte neun Tore angewachsen. Nach Wiederanpfiff machte der TSV Daverden dann da weiter, wo er vor der Pause aufgehört hatte. Beim 30:14 durch Finn Klimach in der 47. Minute deutete sich sogar ein Debakel für die Sottrumer an. Dazu sollte es dann aber nicht kommen. Die Gäste ließen sich nicht hängen und gestalteten das Schlussviertel ausgeglichen.

Ehlers hatte mehr erwartet

Er hätte den TV Sottrum stärker erwartet, sagte Daverdens Coach Ingo Ehlers. Spielerisch sei vom Kontrahenten recht wenig gekommen. „Wir haben Sottrums Haupttorschützen Felix Lückert lange Zeit gut aus dem Spiel genommen. Das war der Schlüssel zum Erfolg“, nannte Ehlers einen Grund für den hohen Heimsieg.

Im November bekommt es der TSV Daverden nun mit den Top-Teams der Liga zu tun. VfL Fredenbeck III, TV Oyten und TuS Sulingen heißen die nächsten drei Gegner der Ehlers-Sieben. Derweil steht der TV Sottrum gegen starken Aufsteiger TV Schiffdorf vor einer weiteren schweren Aufgabe.