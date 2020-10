Bassens Johannes Diezel traf einmal per Elfmeter. Einen zweiten Strafstoß setzte er an die Unterkante der Latte. (Björn Hake)

Kein Tor, vier Gegentreffer und erneut eine Niederlage: Der TSV Thedinghausen ist in der Fußball-Bezirksliga noch nicht wirklich angekommen. Im nachgeholten Derby unterlag die Elf von Trainer Lars Gudegast am Mittwochabend dem TSV Bassen deutlich mit 0:4 (0:2). „Bassen war abgezockter. Bei uns war dennoch einiges positiv. Wir haben nicht aufgesteckt, die Einstellung hat gestimmt. Wenn wir die Qualität auf den Platz bringen, schießen wir auch unser erstes Tor“, sah Gudegast trotz der deftigen Pleite positive Ansätze.

Die Gäste aus Bassen stellten bereits in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg. Nach ausgeglichenen ersten Minuten setzte Christian Czotscher in der 30. Minute zu einem Sololauf von der Mittellinie an. Kein Thedinghäuser hielt den Abwehrspieler auf, sodass dieser mit einem Schuss ins kurze Eck zur Führung traf. Drei Minuten später gab es Elfmeter für Bassen, da Fabian Thiel nach einem abgeblockten Schuss von Johannes Diezel gefoult worden war. Den fälligen Strafstoß verwertete Diezel sicher – 2:0 für die Gäste (33.).

In Halbzeit zwei machte Aleksandar Nesic mit einer direkt verwandelten Ecke frühzeitig alles klar (51.). In der Folge vergaben die Dohmspatzen einige gute Chancen, unter anderem traf Diezel per Elfmeter nur die Unterkante der Latte. Ein weiteres Tor sollte aber noch fallen. Lukas Zerrenner erhöhte in der Schlussphase auf 4:0 (80.). „Es war eine gute Leistung von meinem Team, auch wenn spielerisch noch viel Luft nach oben ist“, sagte Bassens Coach Uwe Bischoff.

Weitere Informationen

TSV Thedinghausen - TSV Bassen 0:4 (0:2)

TSV Thedinghausen: Moeller - Fahrenholz (80. Günther), Mierau (71. Dahm), Lange, Ohmes, Niebuhr, Schleicher (63. Gudegast), Terentjew, Sassenburg (46. Schaf), Ölfke, Schalati

TSV Bassen: Schuler - Diezel, Wiechert (61. Schnakenberg), Hüsing, Hülsmann, Borchers, Daszenies (75. Wessel), Czotscher, Thiel (61. Zerrenner), Nesic, D’Agostino

Tore: 0:1 Christian Czotscher (30.), 0:2 Johannes Diezel (33./Foulelfmeter), 0:3 Aleksandar Nesic (51.), 0:4 Lukas Zerrenner (80.)

Besonderes Vorkommnis: Bassens Johannes Diezel verschießt einen Elfmeter MRE