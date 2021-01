Als Spieler hat Emrah Tavan auf dem Platz alles gegeben und war sich nicht zu keiner Zeit zu schade, für sein Team zu ackern. (Björn Hake)

Das Spitzenspiel. Ein Duell, in dem es um alles geht. Oder anders gesagt: der Showdown. Emrah Tavan erinnert sich noch ganz genau an den 26. Mai 2013. Der Mittelfeldspieler trat an jenem Tag mit dem damaligen Fußball-Kreisligisten FSV Langwedel-Völkersen beim 1. FC Rot-Weiß Achim an. Die Ausgangslage vor dem 29. Spieltag der Saison 2012/2013, sie hätte nicht besser passen können: Der Tabellenerste (FSV Langwedel-Völkersen) traf auf den Tabellenzweiten (1. FC Rot-Weiß Achim). Beide Teams trennte gerade mal ein einziger Punkt. Mehr noch: Der Gewinner dieses Spiels hatte den Aufstieg in die Bezirksliga sicher. „Es gibt viele Spiele, an die ich mich zurückerinnere. Aber das war ein Spiel, in dem der Gewinner aufgestiegen ist“, erklärt Tavan, warum er diese Partie als das Spiel seines Lebens ausgewählt hat.

Für den Verein war es ohnehin eine Saison, an die sich die Verantwortlichen immer zurückerinnern werden. Es war die erste Spielzeit nach dem Zusammenschluss der Klubs FC Langwedel und TSV Völkersen. Aus der SG Langwedel-Völkersen, die als Vorgänger im Herrenbereich antrat, wurde der FSV Langwedel-Völkersen. „Das war natürlich besonders. Wir durften ja als Spielgemeinschaft vorher nicht aufsteigen“, erzählt Tavan. Umso motivierter gingen die Langwedeler diese Saison an. Das klare Ziel: der erste Aufstieg in den Bezirk nach 42 Jahren. Die ersten neun Spiele gewann die Elf von Sascha Lindhorst allesamt. Beim SV Vorwärts Hülsen setzte es am zehnten Spieltag die erste Niederlage. Bis zum Showdown bei RW Achim mussten Tavan und Co. lediglich zwei weitere Male den Platz als Verlierer verlassen. Hinzu kamen vier Unentschieden. Alle anderen Spiele gewannen die Langwedeler.

Wenn Tavan an seine damaligen Teamkameraden zurückdenkt, gerät er regelrecht ins Schwärmen. „Wir hatten eine gute Mannschaft und waren ein richtig geiler Haufen“, erinnert er sich an Spieler wie den damaligen Kapitän Fabian Lutz, oder Martin Kusnik und Lukas Krempel, die immer noch für den Verein spielen. Gerade Fabian Lutz hat Tavan sehr imponiert: „Das war ein überragender Mann, ein richtiger Kerl.“ Hinzu kam mit Sascha Lindhorst ein Trainer, der zu dem Verein wie die Faust aufs Auge passte. „Er musste bei uns nicht viel machen. Sascha war mein Lieblingstrainer“, gibt Tavan offen und ehrlich zu.

Motivationsrede in der Kabine

Und dann war er da, der vorletzte Spieltag. Der damalige Mittelfeldspieler heizte die Mannschaft in der Kabine ordentlich ein. „Ich habe den Jungs gesagt: Hier werden wir als Sieger vom Platz gehen und wir gehen jetzt alle gemeinsam raus. Ich habe die richtig heißgemacht“, erinnert sich Tavan. Dass er die Ansprache übernahm, kam nicht von ungefähr. „Ich wollte unbedingt aufsteigen, denn ich habe den Verein mit großgezogen“, war diese Partie für Tavan mehr als nur ein Spiel. Die Ansprache des damals 23-Jährigen zeigte Wirkung. Die Langwedeler gingen hoch motiviert in den Showdown. Jeder gewonnene Zweikampf, jeder gewonnene Ball ließ das Selbstbewusstsein beim Tabellenführer wachsen.

Kurz vor der Halbzeit schlugen Tavan und Co. zu. In der 38. Minute brachte Christian Arndt die Rot-Schwarzen in Führung. Fünf Minuten später klingelte es wieder im Kasten von RW Achim. Alexander Stockmann erhöhte zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause auf 2:0 (43.). Der erste Schritt in Richtung Aufstieg, er war gemacht. „Es hat uns in die Karten gespielt, 2:0 zur Pause zu führen“, erzählt Tavan, in dem Wissen, dass noch weitere 45 Minuten auf die Langwedeler warteten. Und ein 2:0-Vorsprung kann trügerisch sein. Nicht so an diesem Nachmittag. Kurz nach der Pause stand es 3:0 auf der Anzeigetafel. Emrah Tavan selbst erhöhte für seine Farben (48.). „Der Platz war sehr klein. Ich habe einfach mal abgezogen“, erinnert sich der junge Fußballer an seinen Treffer.

RW Achim machte die Partie mit dem 1:3 in der 55. Minute noch mal kurz spannend. Doch die Gäste aus Langwedel waren an diesem Tag einfach zu stark. Daniel Throl, seines Zeichens heute Kapitän des FSV Langwedel-Völkersen, antwortete prompt mit dem 4:1. Der Tabellenzweite schaffte zwar erneut den Anschluss (68.), doch nur eine Minute später stellte Christian Arndt mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Von da an war der Wille bei den Rot-Weißen gebrochen. Fabian Mannig (79.) und Janek Kamermann (88.) erhöhten auf sage und schreibe 7:2.

Dann der Abpfiff. Jubel, Ekstase, Freude. Der FSV Langwedel-Völkersen hatte nach 42 Jahren den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. „Es war überragend, mit 7:2 zu gewinnen. Einen Spieltag vor Schluss aufzusteigen, war natürlich umso geiler“, erinnert sich Tavan an die Emotionen, die ihn kurz nach dem Schlusspfiff einholten. „Das war ein Spiel, in dem du von jedem den Einsatz gesehen hast. Jeder wollte gewinnen.“

Pokalsieg rundet Erfolg ab

Einer wollte es aber besonders: Emrah Tavan. Der heute 30-Jährige gehört wie kein Zweiter zum FSV Langwedel-Völkersen. Seit 25 Jahren ist er dem Klub bereits verbunden. Jahrelang hatte er davon geträumt, mit seinem Herzensverein es endlich einmal zu schaffen – diesen Aufstieg, nach dem sich alle im Klub gesehnt haben. Er durfte sich diesen Traum erfüllen. Mit dem Kreispokalsieg rundeten die Langwedeler eine sportlich überragende Saison 2012/2013 ab. Seit dem Aufstieg gehört der FSV Langwedel-Völkersen kontinuierlich der Fußball-Bezirksliga an. „Wer weiß, wo wir stehen würden, wenn wir in diesem Spiel nicht aufgestiegen wären“, merkt Tavan an. Im ersten Jahr nach dem Aufstieg hätten Tavan und Co. beinahe auf Anhieb überrascht. Am Ende stand ein starker dritter Platz zu Buche.

Seit 2018 steht Tavan in Langwedel an der Seitenlinie und darf seinen Herzensverein coachen. (Björn Hake)

Bis 2018 stand Emrah Tavan selbst auf dem Platz und hielt die Knochen für seinen Herzensverein hin. Seit der Saison 2018/2019 steht der 30-Jährige an der Seitenlinie und darf seinen Verein coachen. Die erste Spielzeit verlief noch etwas holprig und endete auf Platz zwölf. In der vergangenen – coronabedingt abgebrochenen – Saison stand Rang acht zu Buche. In dieser Spielzeit mischen die Langwedeler oben mit und haben sich den Aufstieg zum Ziel gesetzt.

Tavan ist eben einer, der nach dem Höchsten strebt. Ein Aufstieg als Trainer mit seinem Herzensverein, das wäre noch mal eine Geschichte für sich. Doch auch das könnte zum derzeitigen Zeitpunkt nicht das Spiel seines Lebens toppen, auch wenn er festhält: „Aufstiege sind immer schön, egal in welche Liga. Für mich ist dieser Aufstieg aber besonders, weil ich immer noch dabei bin.“

Zu dem Vierteljahrhundert im Verein sollen noch weitere Jahre hinzukommen. Denn ans Aufhören denkt er noch lange nicht. Tavan ist eben ein echter Vollblutprofi, egal ob auf dem Feld oder an der Seitenlinie. Oder anders gesagt: einer, der den Fußball liebt. Das Kapitel Emrah Tavan und der FSV Langwedel-Völkersen – es ist noch lange nicht abgeschlossen.

Weitere Informationen

Der bejubelte Aufstieg oder ein tränenreicher Abstieg. Ein unvergessener Sieg, oder die bittere Niederlage in letzter Sekunde. In unserer neuen Serie „Spiel meines Lebens“ erinnern sich Sportlerinnen und Sportler an den größten Moment ihrer Laufbahn – ganz egal, ob positiv oder negativ.