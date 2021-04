Elario Ghassan (rechts) läuft nicht mehr für den TB Uphusen auf. (Björn Hake)

Der Fußball-Oberligist TB Uphusen muss den zweiten Abgang eines Spielers verkraften: Nach Bastian Helms, der sich bekanntlich seinem Heimatverein TuS Sudweyhe anschließt (wir berichteten), kehrt auch Elario Ghassan den Arenkampkickern den Rücken und wechselt zum Regionalligisten SSV Jeddeloh. Das bestätigte Uphusens Sportlicher Leiter Florian Warmer am Mittwoch auf Nachfrage unserer Zeitung. „Er hat im vergangenen Sommer bei einigen Regionalligisten vorgespielt. Es hat aber noch nicht gereicht. Als wir ihn dann geholt haben, war klar besprochen worden, dass wir ihm bei einem höherklassigen Klub keine Steine in den Weg legen“, erzählt Warmer, der sich damals freute, dass solch ein Talent den Weg zum TB Uphusen fand.

Elario Ghassan hat in der Jugend des Zweitligisten VfL Osnabrück gespielt und träumte vom Sprung zu den Profis. Dieser Durchbruch blieb ihm verwehrt, sodass die Arenkampkicker überhaupt erst ins Spiel kamen. „Bei Jungs, die solch eine Jugendausbildung genossen haben, musst du gewisse Zugeständnisse machen“, war Warmer bewusst, dass der 20-Jährige nicht ewig am Arenkamp spielen wird. „In diesem Jahr hat es dann gereicht. Er wird uns gut in Erinnerung bleiben“, freut sich der Sportliche Leiter mit dem Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Saison siebenmal zum Einsatz kam. Beim SSV Jeddeloh trifft Ghassan auf den ehemaligen Bundesligakeeper Oliver Reck, der sowohl für den SV Werder Bremen als auch für den FC Schalke 04 im Kasten stand. Der 56-Jährige ist seit Ende 2019 Trainer des Regionalligisten.