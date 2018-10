Dennis Hasselberg (links) erzielte den Ausgleich für Ganderkesee im Spiel gegen den TV Jahn um Lucas Meinlschmidt. (Möllers)

Ganderkesee. Die Deutlichkeit verwunderte am Ende dann doch: Mit 4:1 (1:1) hat der TSV Ganderkesee den TV Jahn Delmenhorst geschlagen. Tatsächlich hatte dieses phasenweise äußerst niveauarme Spiel in der Fußball-Kreisliga aber eigentlich keinen Sieger verdient. Warum die Gastgeber trotzdem die drei Punkte bei sich behielten? Zum einen, weil sie ihre Chancen einen Tick besser nutzten als die Violetten. Und zum anderen wegen der Szene in der 72. Minute: Nach einer Ecke gingen sowohl TSV-Spieler Marc Rässler wie auch der Jahner Lucas Meinlschmidt im Strafraum der Gäste zum Ball und trafen sich dabei gegenseitig. Schiedsrichter Jörn Peters entschied auf Elfmeter für die Gäste. Offenbar wertete er die Szene so, dass Meinlschmidt Rässler am Abschluss hinderte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Jordan Porath zum 2:1 und brachte Ganderkesee damit auf die Siegerstraße.

Schon während des Spiels protestierten die Jahner heftig gegen die Entscheidung des Unparteiischen und auch nach Abpfiff haderten sie mit der Leistung Peters – er stand noch zwei weitere Male im Mittelpunkt, dazu aber später mehr. „Erst mal Glückwunsch an Ganderkesee“, sagte Jahn-Coach Arend Arends, ehe er auf den Schiedsrichter zu sprechen kam: „Das Spiel war so ausgeglichen, und dann pfeift man so einen Elfmeter. Beide gehen zum Ball. Heute hat der Schiedsrichter die Partie entschieden, verloren haben wir jedenfalls nicht.“ Dass der Sieg etwas glücklich zustande kam, wollte Arends Pendant Stephan Schüttel gar nicht erst abstreiten. Sein Team sei in vielen Situationen nicht auf der Höhe gewesen, die Konzentration habe ebenfalls nicht gestimmt. Wie bewertet er die vermeintlich spielentscheidende Szene? Seiner Meinung nach kann man den Elfer geben. „Unser Spieler wird am Abschluss gehindert. Wir hatten diese Saison schon oft Pech bei Strafstößen, diesmal hatten wir dann vielleicht das Glück“, meinte Schüttel.

So oder so: Die Punkte nahmen die Ganderkesee natürlich gerne mit. Vor allem, weil sie ein alles andere als gutes Spiel ablieferten. Gerade in den ersten Minuten des ersten und zweiten Durchgangs wirkten die Gastgeber völlig abwesend. Sie ließen Jahn durch das Zentrum kombinieren, waren bei den Zweikämpfen meist einen Schritt zu spät, genauso stimmte das Timing bei den Zuspielen nicht. Allerdings schlug die Arends-Elf daraus keinen Profit. Bis etwa 20 Meter vor dem TSV-Gehäuse ließen die Jahner den Ball ordentlich laufen, ins letzte Drittel kamen sie jedoch viel zu selten. Und wenn doch, fehlte die Präzision. Also meistens, denn einmal spielten die Gäste einen Angriff gut zu Ende und sofort schepperte es auch im Tor von Christian Klattenhoff: Ein schönes Zuspiel verwertete Jahner Timo Füller zur 1:0-Führung (39.). „Dafür, dass wir mit drei Spielern aus der Zweiten angetreten sind, konnten wir gut mithalten“, lobte Arends. Doch noch vor dem Pausenpfiff sorgte Dennis Hasselberg für den Ausgleich (43.). Das Remis entsprach dabei durchaus dem Spielverlauf. Denn Jahn hatte zwar die besseren Ansätze, Ganderkesee strahlte nach Standards jedoch viel Gefahr aus und hätte zwei Ecken in etwas Zählbares ummünzen können.

In Durchgang zwei verflachte die Partie – müder Herbstkick beschreibt die Begegnung wohl ganz gut. Bis eben zur 72. Minute. Denn als die Jahner offenbar gedanklich noch mit dem Elfmeter beschäftigt waren, erhöhte Fabian Mucker auf 3:1 für den TSV (77.). Erneut fühlten sich die Violetten benachteiligt, sie monierten eine Abseitsstellung bei dem Treffer. Besonders bitter: Bevor sie in Rückstand gerieten, trafen die Delmenhorster einmal den Pfosten und einmal die Latte. Tatsächlich kam es sogar noch dicker für die Arends-Elf: Aus dem Nichts zeigte Schiedsrichter Peters Jahns Pascal Hoppe die Gelb-Rote-Karte (87.). Hämische Kommentare sollen der Grund für die Runterstellung gewesen sein, Hoppe bestritt dies, als er das Feld verließ. Damit verlor Jahn auch sichtbar jegliche Hoffnung auf eine Aufholjagd.

Ohnehin machte Jan-Hendrik Kerner weniger später den Deckel drauf – 4:1 (90.). Tatsächlich hätte Ganderkesee noch mehrere Treffer erzielen können, vielleicht sogar müssen. Jedoch spielte der TSV viele seiner Konter schlecht aus, was Schüttel nach Abpfiff auch monierte. „Wir haben sicherlich noch Luft nach oben, aber wir sind voll im Soll. Die Jungs haben Spaß“, freute sich Schüttel.