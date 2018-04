Im Wilhelm-Schröder-Sportzentrum in Sottrum sind schon viele große Prellballturniere ausgetragen worden, am Wochenende findet dort die DM-Endrunde statt. (Focke Strangmann)

Sottrum. Die besten Prellballer Deutschlands sind am Wochenende in Sottrum zu Gast. Der Grund: Im Wilhelm-Schröder-Sportzentrum werden am Sonnabend und Sonntag die Deutschen Meisterschaften der Erwachsenen-Leistungsklasse ausgetragen. Die Gastgeber dürfen sich berechtigte Hoffnungen darauf machen, dass ein Titel sogar an der Wieste bleibt.

Denn bei den Frauen gehört der TV Sottrum zum Favoritenkreis – und zwar nicht ohne Grund: Karoline Hunold, Anneke Schulz und Leonie Heinze haben in den beiden vergangenen Jahren die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Zudem hat sich der TV Sottrum als Erster der Bundesliga Nord für die DM qualifiziert. Den Titelgewinn vor dem eigenen Publikum hat sich das Team jedoch nicht als oberstes Ziel gesteckt. „Die Mannschaften sind schon gleichwertig“, sagt TVS-Trainer Volker Heinze. Neben seinem Team müsse man den TV Altenbochum, den TV Freiburg St. Georg sowie den Dauerrivalen MTV Eiche Schönebeck mit auf der Rechnung haben. Einen Platz auf dem Treppchen peilt der Titelverteidiger jedoch an.

Spiele live im Internet

Neben dem TV Sottrum gehen bei den Frauen noch zwei Teams aus unserem Verbreitungsgebiet an den Start. Der TV Baden schickt eine Mannschaft ins Rennen, zudem tritt eine Spielgemeinschaft mit Spielerinnen aus Wohnste und Sottrum an. Die sogenannten Wosos sind in der Bundesliga Nord Vierter geworden und treffen in Gruppe A unter anderem auf den TV Sottrum. Baden, das sich als Fünfter der Bundesliga Nord das Ticket gesichert hat, spielt in Gruppe B um das Erreichen der Endrunde. Bei den Männern sind dagegen keine hiesigen Vereine dabei.

Dass die Organisation gut abläuft, da ist sich Volker Heinze sicher. Schließlich hat der TV Sottrum bereits den Deutschlandpokal in Sottrum auf die Beine gestellt. Dieses Turnier sei mit einem wesentlich größeren Aufwand verbunden und wird laut Heinze im Jahr 2019 erneut in Sottrum stattfinden. Doch zunächst steht die DM der Erwachsenen im Fokus. Und eines verspricht Volker Heinze bereits im Vorfeld der Deutschen Meisterschaften: „Es wird definitiv spannende Spiele zu sehen geben.“

Die Deutschen Meisterschaften beginnen am Sonnabend um 9.30 Uhr. Spieltag Nummer eins soll gegen 16.15 Uhr beendet sein. Fortgesetzt werden die Titelkämpfe am Sonntag um 10 Uhr, die Endspiele sollen um 13 Uhr beginnen und die Siegerehrung um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist an beiden Turniertagen frei. Die Spiele werden zudem live im Internet unter der Adresse www.sportdeutschland.tv übertragen.