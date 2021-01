Emily Winkler (am Ball) weiß sich nicht nur auf der Platte durchzusetzen. Auch im Sand überzeugt die 19-Jährige. (Björn Hake)

Der Pass geht direkt in Richtung von Emily Winkler. Die 19-jährige Rechtsaußen steht völlig frei und markiert mit einem schönen Wurf ein Tor. Keine Chance für die gegnerische Torhüterin. Es war ein ungewohntes, aber schönes Gefühl für die junge Handballerin des TV Oyten. Ungewohnt, weil der Spielbetrieb in der 3. Liga der Frauen schon eine ganze Weile pausiert. Winkler genoss am vergangenen Wochenende aber das Privileg, den Ball bei einem Spiel wieder in die Hand nehmen zu dürfen. Die Linkshänderin der „Vampires“ nahm an einem Beachhandball-Lehrgang der deutschen Frauen-Nationalmannschaft teil und sammelte dort wertvolle Erfahrungen.

Nicht umsonst zieht Emily Winkler ein positives Fazit des Lehrgangs, der in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf über die Bühne ging. „Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit so vielen Leuten Handball spielen zu dürfen“, erzählt die 19-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Bevor Winkler und Co. für ein Spiel in den Sand durften, standen zunächst mehrere Trainingseinheiten auf dem Programm. Am Wochenende war es dann so weit. Winkler absolvierte erstmals seit Ende Oktober wieder eine Partie. Der Wettkampfspaß war sofort da, schließlich trafen bei der „German Beach Trophy“ die Nord- auf die Südmannschaften. Winkler und ihre Teamkameradinnen mussten sich mit der Nordmannschaft aber in allen Partien geschlagen geben.

Wegen der Unterbrechung des Spielbetriebs fehlte der 19-Jährigen ein Stück weit die Wettkampfpraxis. „Es war sehr anstrengend“, sagt sie. Positiv dagegen: Alle Spiele am Wochenende wurden beim Streamingportal Twitch übertragen. In der Spitze hatte der Beach-Nachwuchs 10.000 Zuschauer, wie der Deutsche Handballbund auf seiner Internetseite vermeldete. Den Gesamtsieg holten sich die Südmannschaften mit 5:2. Emily Winkler nahm neben wertvollen Erfahrungen auch Lob von ihrem Trainer Alexander Novakovic mit nach Hause. „Ich habe nur positives Feedback gekriegt. Meine Position ist mit fünf bis sechs Spielerinnen aber sehr gut besetzt“, erzählt sie.

Nun heißt es für die 19-Jährige abwarten. Erst an Ostern findet der nächste Lehrgang statt. „Es gibt keine Prognose, ob es reicht. Ich mache mir, wie vor diesem Lehrgang, aber nicht zu große Hoffnungen, damit ich am Ende nicht zu enttäuscht bin“, bleibt Winkler ganz gelassen. Eine Sache kann ihr aber keiner mehr nehmen: das Gefühl, wieder Spiele absolviert zu haben.