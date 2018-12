Der TV Baden bejubelte den 3:2-Heimsieg gegen den Moerser SC – unter der Beobachtung des überglücklichen Trainers Fabio Bartolone. (Björn Hake)

Baden. Eine gute Nachricht hatten die Volleyballer des TV Baden bereits am Sonnabend erhalten. Weil der USC Braunschweig zu Hause gegen den CV Mitteldeutschland mit 2:3 verlor, stand fest, dass der TVB in der 2. Bundesliga Nord die Weihnachtspause nicht auf einem Abstiegsplatz verbringt. Allerdings hatte der USC den Abstand in der Tabelle um einen Punkt verkürzt. Der TV Baden hatte jedoch am Sonntag die Chance, seinen alten Zwei-Punkte-Vorsprung wieder herzustellen oder gar auszubauen – und zwar in seinem Heimspiel gegen den Moerser SC. Letzteres sollte dem TVB gelingen. In der Lahofhalle gewann der Aufsteiger gegen den Traditionsverein nach großem Kampf mit 3:2 (23:25, 25:23, 20:25, 28:26, 15:13).

Während des Nachmittags erlebten die 200 Zuschauer und beide Mannschaften viele Emotionen und Volleyball der Extraklasse. Besonders emotional wurde es – abgesehen vom Tiebreak – am Ende des zweiten Satzes. Die Badener hatten den gesamten Durchgang über geführt, ihren Vorsprung gegen Ende aber hergegeben. Plötzlich lag Moers mit 22:21 vorne. Doch das Team von TVB-Coach Fabio Bartolone wollte den Satz unbedingt für sich entscheiden und hatte beim 24:23 Satzball. Beim nächsten Ballwechsel hatten die Schiedsrichter zunächst einen technischen Fehler der Gäste gesehen. Die ganze Halle bejubelte den vermeintlichen Satzgewinn. Die Unparteiischen revidierten ihre Entscheidung jedoch, der Ballwechsel wurde wiederholt. Und in diesem zeigte sich das Kämpferherz des TVB. Ole Sagajewski und Jannik Haats blockten dreimal stark einen Angriffsschlag der Gäste. Beim dritten Mal sollte der zweite Satz ein Ende finden. Vom Block Sagajewski/Haats fiel der Ball in die Spielfeldhälfte des MSC.

Zuvor mussten die Gastgeber trotz starker Leistung den ersten Satz ihren Gästen überlassen. Ähnlich sah es in Durchgang Nummer drei aus. Moers musste sich aber mächtig strecken, um mit 2:1 in Führung zu gehen. Der Klub aus Nordrhein-Westfalen führte bereits mit 16:9. Dann blies Baden zur Aufholjagd. Bis auf zwei Punkte kam der TVB heran (20:22). Der MSC antwortete mit drei Punkten in Serie und gewann den dritten Abschnitt. Was sich dann im vierten Satz abspielte, war an Spannung kaum zu toppen. Baden sah in diesem beim 23:19 wie der sichere Sieger aus. Doch Moers kam doch noch zu zwei Matchbällen. Beide wehrte der TVB ab und machte kurz darauf den Tiebreak perfekt – 28:26.

Die Spannung aus dem vierten Satz wurde im Entscheidungsdurchgang aber noch einmal in ganz andere Sphären geschraubt. Der TV Baden lag mit 6:11 hinten – und machte dann doch noch das kleine Wunder vom Lahof wahr. Stefan Baum schlug den Ball mit voller Wucht gegen den Moerser Block. Von dort flog der Ball ins Seitenaus – 15:13 für den TV Baden. Die Halle tobte, Fabio Bartolone sank vor Freude auf die Knie. In der Badener Lahofhalle herrschten Emotionen der Extraklasse.

Während alles um ihn herum jubelte, war Hendrik Rieskamp angefressen. Der Coach, der den MSC mit Martin Schattenberg trainiert, war sauer auf sein Team. „Die Niederlage ist total verdient. Wenn Baden nicht die typischen Fehler eines Aufsteigers macht, holen wir hier überhaupt keinen Punkt“, sagte er. Aufgrund des Erreichens des Tiebreaks nahm Moers einen Zähler mit auf die Heimreise. Baden strich hingegen zwei Punkte ein, wodurch der Abstand zum ersten Abstiegsrang jetzt drei Zähler beträgt. „Ich kann meiner Mannschaft nur ein großes Kompliment machen. Sie hat ein kleines Wunder geschafft und mir ein tolles Weihnachtsgeschenk gemacht“, jubelte Fabio Bartolone.

TV Baden: Ole Sagajewski, Stefan Baum, Nils Mallon, Jannik Haats, Ole Seuberlich, Nick Sörensen, Artem Tscherwinski, Alexander Decker, Björn Hagestedt, Moritz Wanke, Jan-Henrik Radeke.