Autsch – nach dieser Szene ging es für Verdens Patrick Zimmermann noch weiter, später musste er verletzt vom Platz. (Björn Hake)

Verden. „Endlich mal abgeschlossen“. Das dürfte sich Sascha Lindhorst am Sonntag um circa 15.20 Uhr gedacht haben, als er mit dem Tempo eines gemächlichen Spaziergangs die Seitenlinie des Verdener Kunstrasenplatzes entlangschritt. Dabei war dem Coach des Fußball-Landesligisten FC Verden 04 ein kleines Lächeln über die Lippen gehuscht. Dies hatte ihm Steen Burford ins Gesicht gezaubert. Der Verteidiger war es, der für die Domstädter zum 1:1 getroffen hatte. Das war gleichzeitig auch der Endstand in der letzten Partie des Jahres sein. Der Gegner, der VfL Güldenstern Stade, hatte zur Pause noch geführt.

Bei seinem Treffer in Minute 65 hatte Burford ein etwas höheres Tempo an den Tag gelegt, als sein Coach wenig später an der Seitenlinie. Der Defensivakteur wagte sich auf der linken Seite in die Offensive, wurde bedient, zog nach innen, ließ zwei Gegenspieler stehen und schloss ab. Warum in Sascha Lindhorsts Gedanken wahrscheinlich „endlich mal abgeschlossen“ rumschwirrte? Weil seine Mannen das im Vorfeld zuhauf nicht getan hatten. Immer wieder brachten sich die Verdener in aussichtsreiche Abschlusspositionen, verpassten den Moment aber auch immer wieder.

Heißt nicht, dass der Gastgeber die deutlich bessere Mannschaft war. Das galt insbesondere nicht für Hälfte eins. Gleich in Minute acht wurde es erstmals brenzlich für den FCV. Stades Pascal Voigt stand zwar im Abseits, durfte aber weiterlaufen und überwand Keeper Bastian Rosilius per Heber. Aboubacar Sidiki Bamba fing den Ball noch vor der Linie ab. Es war eine Szene, in der die Schwächen der Verdener in der ersten Halbzeit deutlich wurden. Träge, lustlos, fehlerhaft – diese Attribute stachen hervor sowie das Fehlen von Kapitän Mirco Temp. Ein paar Chancen verbuchte Verden dennoch. So wurde Amer Özers Schuss aus 14 Metern noch zur Ecke abgefälscht (21.), in Minute 39 scheiterte zunächst Patrick Zimmermann, Bjarne Geils im Nachschuss. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gäste bereits in Front. Bei einem Einwurf gewährte Verden Stades Michael Stern zu viel Platz am Sechzehner – Drehung, Linksschuss, Tor (30.).

Entsprechend galt in der Pause Redebedarf beim Gastgeber. Und diese Zeit wurde auch genutzt. Zunächst hielt der Coach einen acht minütigen Monolog. Es folgten kurze Einzelgespräche, ehe sich die gesamte Mannschaft nochmals im Kreis auf die zweite Hälfte einstimmte. Und die Worte zeigten Wirkung. Verden wirkte energischer, wacher und zielstrebiger.

Nach dem Ausgleich war Verden am Drücker, die Partie drohte zu kippen. Jedoch wurde dem FCV auch durch zwei wohl schwerwiegendere Verletzungen der Wind aus den Segeln genommen. Zunächst erwischte es Patrick Zimmermann, später noch Jonas Austermann. Die größte Chance bot sich dem für Zimmermann eingewechselten Frederik Bormann. Sein Schuss nach Chaos im VfL-Strafraum geriet aber zu zentral (76.). Die noch deutlich bessere Möglichkeit besaßen die Gäste, die immer wieder per Konter Nadelstiche setzten. In Minute 84 war es eine tausendprozentige. Keeper Rosilius war bereits geschlagen, doch Steen Burford avancierte zum Punktretter in doppelter Hinsicht. Er wurde von Stades Michael Stern auf der Linie angeschossen. „Die zweite Halbzeit war so, wie ich die Jungs sehen will – bissiger, mehr Druck nach vorne, Zweikämpfe besser geführt und nicht so schläfrig und lustlos wie in der ersten Hälfte. Das Unentschieden geht okay.“

Abschied von Bamba

Nach der Partie war Sascha Lindhorst emotional aufgewühlt, da sich Aboubacar Sidiki Bamba verabschiedete. Den Akteur von der Elfenbeinküste zieht es nach Frankreich. Bezüglich der Gründe wollte sich Sascha Lindhorst nicht äußern. „Er hat einen ganz großen Anteil gehabt, obwohl er das vielleicht gar nicht weiß, dass wir mehr zu einer Einheit geworden sind. Daher sind wir alle traurig.“