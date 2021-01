Henrik Früchtenicht (l.) freut sich über die Vertragsverlängerung von Emrah Tavan (r.) und über seinen neuen Co-Trainer Benjamin Titz. (FR)

Der Fußball steht zwar still, doch im Hintergrund laufen bereits die Planungen für die neue Saison. Wie der Bezirksligist FSV Langwedel-Völkersen am Mittwochnachmittag mitgeteilt hat, wird Emrah Tavan dem Verein für ein weiteres Jahr erhalten bleiben. Er wird beim FSV auch in der kommenden Spielzeit auf der Bank sitzen. Zu ihm wird sich Benjamin Titz, der jahrelang beim Oberligisten TB Uphusen spielte, gesellen und als Co-Trainer agieren.

„Es war nur eine Frage der Zeit. Wir sind hochzufrieden mit der Arbeit von Emrah und freuen uns, dass wir ihn für ein weiteres Jahr bei uns haben dürfen“, sagte FSV-Fußballobmann Henrik Früchtenicht. Man habe vorher in einer Videokonferenz mit der Mannschaft gesprochen und der Vorschlag kam auf Anhieb gut an. „Alle waren durchweg zufrieden, sodass wir gar nicht erst lange gewartet und direkt gehandelt haben“, berichtete Früchtenicht, der ein positives Gespräch mit Emrah Tavan hatte. „Er hat sich sehr gefreut, dass er weiterhin ein Teil dieser Geschichte sein darf und möchte die Mannschaft weiterhin nach vorne treiben und Erfolge feiern.“

Neuer Co-Trainer für den FSV

Neben der Vertragsverlängerung von Tavan verkündete Früchtenicht einen weiteren Neuzugang beim FSV. Der ehemalige Uphuser Benjamin Titz wird Tavan ab sofort an der Seitenlinie unterstützen und nicht nur das: „Er wird auch seinen Pass abgeben und soll bei uns zum Einsatz kommen“, kündigte der FSV-Fußballobmann an. Mit Titz habe man einen erfahrenen Mann gewinnen können, der sowohl auf als auch abseits des Platzes dem FSV weiterhelfen könne, ergänzte Henrik Früchtenicht.