Beim Hallensupercup lief Ferhat Tavan (rechts) noch im Uphuser Dress auf, in Zukunft wird er das Langwedeler tragen. (Björn Hake)

Vom TB Uphusen zum FSV Langwedel-Völkersen: Hört sich nach Daniel Throl an (siehe Bericht auf dieser Seite), handelt sich aber um Ferhat Tavan. FSV-Coach Emrah Tavan wird ab sofort seinen jüngeren Bruder trainieren, der zuvor für Uphusens Zweite in der Fußball-Kreisliga gekickt hatte. Eigentlich sollte Ferhat Tavan beim Oberliga-Team die Vorbereitung absolvieren, wechselt nun aber zum Bezirksligisten. „Er kommt aus unserer Jugend in Langwedel und hat sich in Uphusen super entwickelt. Ich traue ihm zu, nun bei uns in der Bezirksliga Fuß zu fassen. Der Sprung in die Oberliga wäre wohl noch zu groß gewesen“, berichtet Emrah Tavan, der sich auf seinen 20-jährigen und in der Defensive flexibel einsetzbaren Bruder freut.