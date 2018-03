Syke. Das dürfte es gewesen sein. Die Korbballerinnen des TSV Emtinghausen dürften sich den Klassenerhalt in der Niedersachsenliga gesichert haben. Sie kehrten vom vorletzten Saisonspieltag mit einer Niederlage und einem Sieg wieder. In Syke war dabei vor allem das zweite Spiel, das gewonnen wurde, ein immens wichtiges, denn der Gegner war der TuS Sudweyhe II. Und eben jene Sudweyherinnen belegen derzeit den Abstiegsplatz, während sich die Emtinghauserinnen am rettenden Ufer befinden. Drei Punkte hat der TSV Vorsprung auf die Sudweyher Bundesliga-Reserve, lediglich vier sind in den letzten beiden Partien der Saison noch zu vergeben.

TSV Emtinghausen - FC Gessel-Leerßen 5:12: Die Partie hat quasi den erwarteten Ausgang genommen, immerhin ist der FC Gessel-Leerßen Spitzenreiter und war bis zur zweiten Begegnung an diesem Spieltag noch gänzlich ungeschlagen. Dennoch hatte sich der TSV vorgenommen, den Ligaprimus zu ärgern. Und bis zur Halbzeit gelang das auch. „Da stand es 4:4“, berichtete Trainerin Angela Wortmann erfreut, „aber in der zweiten Halbzeit haben wir innerhalb von vier Minuten fünf Körbe bekommen.“ Das war der Bruch im Spiel, von dem sich die Emtinghauserinnen nicht mehr erholen sollten.

TuS Sudwehye II - TSV Emtinghausen 2:7: Dies war die wichtige und wohl auch entscheidende Partie. Mit einer Niederlage hätten sich die Sudweyherinnen in der Tabelle am TSV vorbeigeschoben, so vergrößerte dieser seinen Vorsprung auf komfortable drei Punkte. Wie die TSV-Damen es getan hatten, war Angela Wortmann im Endeffekt egal. „Es war kein schöner, aber ein wichtiger Sieg. Bei beiden war es ein Biegen und Brechen“, konstatierte die Trainerin. Die Korbausbeute sagte Wortmann nicht zu, deutlich mehr als die sieben erzielten seien möglich gewesen. Am 4. März in Stuhr steht nun der finale Saisonspieltag an. „Das Gute ist, dass wir den Klassenerhalt dann selbst regeln können“, sagte Wortmann, die eine weitere Saison in der Niedersachsenliga als „relativ klar“ ansieht.