Emrah Tavan steht vor seinem ersten Pflichtspiel mit dem FSV. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Sonntags, 15 Uhr – das ist der Zeitpunkt, an dem die meisten Pfilichtspiele im Amateurfußball angepfiffen werden. Im Kreis Verden hat es die seit einigen Wochen aber nicht mehr gegeben. Schließlich ist die Saison 2017/2018 Geschichte. Doch an diesem Sonntag stehen wieder Pflichtpartien an – und zwar die Begegnungen in der ersten Hauptrunde des Bezirkspokals. Insgesamt werden in dieser Runde 32 Spiele ausgetragen, darunter vier kreisverdener Derbys, die alle um 15 Uhr angepfiffen werden.

An der Wümme treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in Zukunft in einer Liga spielen – und zwar die beiden Bezirksligisten TSV Ottersberg und FSV Langwedel-Völkersen. Obwohl es sich um Pflichtspiel handelt, geht TSV-Trainer Jan Fitschen mit der Einstellung in die Partie wie so viele seiner Kollegen auch: "Für mich ist das mehr oder weniger ein Testspiel. Natürlich treten wir aber an, um zu gewinnen." Wenn seine Elf aber ausscheiden sollte, gehe die Welt auch nicht unter. Für Fitschen habe der Pokal viel Attraktivität eingebüßt, weil schon vor dem Ligastart einige Runden zu einem frühen Zeitpunkt und mitten in der Vorbereitung angesetzt sind.

Ein Testspiel ohne Pflichtspielcharakter haben die Ottersberger am Donnerstag absolviert. Die Fitschen-Elf traf auf den Bremen-Ligisten TuS Schwachhausen und verlor mit 0:2. "Wenn man verliert, ist natürlich nicht alles gut gelaufen", sagte Fitschen schmunzelnd, der mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung aber zufrieden sei.

Beim Gegner aus Langwedel hat es bekanntlich kurz vor dem Start in die Vorbereitung einen Trainerwechsel gegeben. Für Dariusz Sztorc wurden Emrah Tavan und Faruk Senci als Spielertrainer installiert. Obwohl es für ihn das erste Pflichtspiel als Coach an der Seitenlinie ist, verspürt Emrah Tavan keinerlei Aufregung. Auch er sagt, dass die Partie einen Testspielcharakter habe. "Dennoch haben wir alle Lust auf das Spiel und freuen uns auch darauf", sagt der FSV-Coach. "Denn es ist immer noch ein Pflichtspiel. Wir wollen auf jeden Fall unser Bestes geben und versuchen, das Spiel zu gewinnen." Tavan schätzt die Chancen für seine Mannschaft recht gut ein. "Verstecken müssen wir uns in Ottersberg definitiv nicht", findet er.

Das erste Pflichtspiel der Saison 2018/2019 wartet auch auf das Bezirksligateam des TV Oyten. Coach Axel Sammrey und seine Mannen bekommen es auf eigenem Platz mit ihrem Klassenpartner SV Vorwärts Hülsen zu tun. Als Favorit gilt der TVO. Schließlich steht Sammrey eine eingespielte Mannschaft zur Verfügung, während im Kader vom neuen SVV-Coach Marc Jamieson einige neue – vor allem junge – Spieler stehen.

Zweiter Auftritt für Verden und Riede

Der FC Verden 04 musste bereits eine Runde überstehen, um am Sonntag erneut im Pokal antreten zu dürfen. Nach einer spannenden Partie und anschließendem Elfmeterschießen beim TSV Etelsen gewann der Landesliga-Aufsteiger mit 7:6. Somit überstand die Elf von FC-Coach Sascha Lindhorst die Qualifikation. Zur Belohnung gibt es nun ein Heimspiel am Hubertushain: Verden empfängt den Bezirksligisten TSV Bassen.

Derby Nummer vier wird am Segelhorst in Riede angepfiffen: Dort trifft der gastgebende MTV Riede (Bezirksliga) auf den amtierenden Kreismeister und Aufsteiger 1. FC Rot-Weiß Achim. Bei den Achimern haben zur Saison 2018/2019 mit Bülent Kaksi und Andreas Taubhorn zwei neue Trainer übernommen. Auf dieses Duo wartet also das erste Pflichtspiel.