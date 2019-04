Folgt dem entlassenen Chef-Coach und verabschiedet sich vom FC Verden 04: Co-Trainer Thomas Tödter. (Björn Hake)

SV Drochtersen/Assel II gegen FC Verden 04. Dieses Duell der Fußball-Landesliga Lüneburg ist das erste von insgesamt sieben Endspielen für die Domstädter. Und es ist zugleich die erste Partie unter der Leitung von Trainer Frank Neubarth. Der Ex-Profi hatte unter der Woche für den entlassenen Sascha Lindhorst übernommen (wir berichteten).

Der neue Coach will den Druck nicht unnötig aufbauen und spricht davon, dass auch nach dem Spiel bei der SV Drochtersen/Assel II (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr) nichts in puncto Klassenerhalt entschieden sei, egal wie es ausgeht. Dennoch weiß auch Neubarth nur zu gut, um was es jetzt geht: „Wir müssen anfangen zu punkten.“

Mit dem Gegner hat sich Neubarth nicht beschäftigt, zum einen, weil er keine Gelegenheit dazu hatte, sich die Spielvereinigung live anzuschauen, zum anderen liegt der Fokus eh auf der eigenen Truppe. „Wir müssen die Basics rausholen. Abstiegskampf heißt Kampf. Bedeutet, die Zweikämpfe müssen angenommen und gewonnen werden. Und wir müssen zusehen, dass wir Druck nach vorne entwickeln“, betont Neubarth. Große Veränderungen werde es im Vergleich zu den vorherigen Aufstellungen nicht geben. „Das gibt der Kader gar nicht her. Vielleicht werde ich auf ein, zwei Positionen tauschen, mehr nicht.“

Tödter folgt Lindhorst

Eine weitere Neuerung betrifft die Seitenlinie des FCV. Thomas Tödter hat sich gegen ein Engagement als Co-Trainer unter Neubarth entschieden. „Ich habe darüber nachgedacht, aber es war schnell klar, dass ich auch gehe. Ich bin einfach Saschas Co-Trainer. Ich habe immer die Entscheidungen mitgetragen, daher muss ich auch meine Konsequenzen daraus ziehen“, erklärte Tödter.