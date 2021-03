Kehrt dem Fußball-Kreisligisten TV Oyten II nach wenigen Monaten wieder den Rücken: Mittelfeldspieler Jannik Tölle. (Björn Hake)

Jannik Tölle fällt ein klares Urteil, wenn er an die zurückliegenden Monate denkt: „Das hatte ich mir definitiv anders vorgestellt. Alles in allem hat mir die Pandemie einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Der Fußballer wechselte im vergangenen August nach drei Jahren beim TSV Ottersberg zurück zu seinem Heimatverein TV Oyten. Allerdings nicht zum Bezirksliga-Team von Coach Axel Sammrey, sondern in die Kreisliga zur Oytener Reserve. Gemeinsam mit seinen ehemaligen Weggefährten und Freunden wollte er die Liga ordentlich aufmischen. Daraus wurde allerdings nichts, denn die Kreisliga-Saison wurde nach sechs Spieltagen unterbrochen.

In Ottersberg gehörte Jannik Tölle zweifelsohne zu den wichtigsten Spielern im Kader von Trainer Jan Fitschen. Der 25-Jährige zog im Mittelfeld über drei Spielzeiten die Fäden und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg des TSV in die Landesliga. Insgesamt kam er von 2017 bis 2020 zu 73 Einsätzen im Ottersberg-Trikot. Dabei erzielte er 14 Tore und bereitete acht weitere per Assist vor. „In Ottersberg habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Wir waren eine tolle Truppe und haben auf dem Rasen stets gemeinsam für Furore gesorgt“, sagt Tölle. Im vergangenen Sommer war für den defensiven Mittelfeldspieler in Ottersberg aber Schluss. Dies lag vor allem daran, dass sich Tölle nach drei Jahren beim TSV verändern wollte und eine neue Herausforderung suchte. Zudem musste er berufsbedingt kürzer treten. „Ich hatte den Wechselwunsch schon relativ früh angesprochen. Sowohl aus beruflichen als auch privaten Gründe musste mal etwas Neues her. Jan Fitschen ist diesem Wunsch dann auch mit Verständnis nachgekommen. Somit gab es kein böses Blut oder ähnliches“, erklärt Tölle.

Mit dem Wechsel in die Oytener Reserve versprach sich Tölle vor allem eines: Spaß am Fußball. Denn im Team von Trainer Jens Rathjen kicken nach wie vor einige gute Freunde und frühere Weggefährten von Tölle. Diese lockten ihn guten Gewissens im vergangenen Sommer zu den Blau-Roten. Von Spieltag eins an sicherte er sich im Mittelfeld einen Stammplatz und wusste, mit altbekannter Leistung zu überzeugen. So stand Tölle in den ersten sechs Kreisliga-Partien von Beginn an auf dem Platz. Dabei erzielte er vier Tore und bereitete ebenfalls vier Treffer vor. Die Erfolgsgeschichte hätte für den flexibel einsetzbaren Mittelfeldakteur in Oyten also nicht besser laufen können, wäre da nicht Anfang November die Saison coronabedingt unterbrochen worden. „Es lief wirklich alles perfekt. Wir haben uns mit ordentlichen Auftritten auf den dritten Platz befördert, womit so vielleicht nicht unbedingt zu rechnen war. Der Lauf wurde dann aber leider durch die Unterbrechung beendet“, beklagt Tölle.

Erneuter Vereinswechsel Thema

Aktuell ist unklar, wie und ob der Spielbetrieb – die Ruhepause dauert seit vier Monaten an – wieder aufgenommen werden kann. Die derzeitige Situation bereitet nicht nur Vereinen, sondern auch Spielern gehörig Kopfzerbrechen. Jannik Tölle ist hierfür ein gutes Beispiel. „Der Plan war, in Oytens zweiter Mannschaft maximal ein Jahr ein bisschen mit zu kicken. Der Spaß und die gute Laune sollten dabei im Vordergrund stehen. Auch sportlich passte alles. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir unser Niveau ohne eine Unterbrechung auch an den folgenden Spieltagen hätten halten können“, sagt Tölle, der nicht glaubt, dass die Saison in der Kreisliga noch fortgesetzt wird.

Wie es für Jannik Tölle persönlich in den kommenden Monaten weitergeht, ist ebenfalls ungewiss. Gerne würde er die Saison mit Oytens Reserve zu Ende spielen. „Es ist derzeit aber eher ein Wunschdenken“, blickt er realistisch auf die Situation. Viel mehr bereitet er sich schon akribisch auf die Zeit nach dem Zwischenstopp Oyten II vor. „Ginge es nach mir, so würde ich so schnell wie möglich eine neue Herausforderung annehmen und auf den Platz zurückkehren. Das liegt aber nicht nur alleine an mir, sondern auch an dem Pandemieverlauf.“

Wo die Reise für Jannik Tölle in Zukunft hingehen wird, wisse er noch nicht: Kreis-, Bezirks- oder Landesliga – nach oben setzt sich der ehrgeizige Kicker keine Grenzen. Wichtig sei ihm, dass sein zukünftiger Verein eine klare Philosophie vorweist und sportliche Ziele verfolgt. Auch ein gewisser Wohlfühlfaktor sollte gegeben sein. „Ich gehe mal davon aus, dass sich da bald etwas ergibt, wenn die Saison offiziell abgebrochen wird und die Vereine nach neuen Spielern suchen. Dann kann alles ganz schnell gehen“, sagt Tölle.

Mit 25 Jahren befindet sich der Mittelfeldakteur im besten Fußballeralter. Sollte es der Beruf zulassen, will er noch einige Jahre im Amateurfußball aktiv sein und auf den Sportplätzen der Region auf sich aufmerksam machen. „Dass ich auf dem Platz so flexibel einsetzbar bin, könnte ein Vorteil sein. Je nachdem, wo ich gebraucht werde, spiele ich gerne direkt vor der Abwehr, oder auch mal dicht hinter den Stürmer. Ich würde mich freuen, bald wieder auf dem Platz zu stehen und bin gespannt, mit welchem Team ich in die neue Saison gehe“, betont Tölle.