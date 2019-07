Justin Schmidt (l.) besaß die beste Chance in Halbzeit eins, doch Leonard Belba und seine Mitstreiter setzten sich am Ende durch. (Björn Hake)

Gewinnt ein Coach mit seiner Mannschaft ein Fußballspiel, ist er in der Regel zufriedener als sein Pendant der unterlegen Truppe. In der zweiten Runde des Bezirkspokals, auch erste Hauptrunde geschimpft, zwischen dem TSV Ottersberg und dem FSV Langwedel-Völkersen war dies aber nicht der Fall. Nach der Partie war Emrah Tavan zufriedener mit seinen Jungs als Jan Fitschen mit seinen Wümmekickern, dabei sind die dank des 3:1 (1:0)-Sieges in Langwedel in die nächste Runde eingezogen.

„Pokal erste Runde ist Vorbereitung, das hat man auch gesehen. Uns fehlte die gedankliche und körperliche Frische. Das war ein Pflichtsieg, nicht mehr, nicht weniger“, kommentierte Jan Fitschen nach Abpfiff. Der Trainer der Ottersberger war nicht sonderlich zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannen. Und dieses Urteil wurde von der ersten Minute an geprägt. Langwedel war heiß und wollte den Favoriten ärgern. Doch dem Team von Emrah Tavan fehlten lange Zeit die Mittel. Die Gastgeber versuchten, sich durch das Mittelfeld bis in die Spitze durch die gegnerischen Reihen zu kombinieren, doch ihr Passspiel war dafür zu fehleranfällig.

Throl erst blass und dann auffällig

Nach der Anfangsviertelstunde übernahmen die Gäste die Kontrolle und lange dauerte es nicht, ehe dies in Zählbares umgemünzt wurde. In Minute 21 schlug Artur Janot eine Flanke in den Sechzehner. Enes Acarbay hatte sich im Rücken seines Gegenspielers davongeschlichen und köpfte ein. Acarbay stand dabei zwar nur fünf Meter vor dem Tor, der Vertreter des verletzten Moritz Nientkewitz im Kasten des FSV, Stefan Adler, machte aber keine gute Figur. Im Anschluss ruhte sich Ottersberg auf der Führung aus und Langwedel fehlte die zündende Idee in der Offensive. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte sie dann Rückkehrer Daniel Throl, der bis dato blass geblieben war. Erst scheiterte er an TSV-Keeper Felix-Rolf Mindermann, im Nachschuss mit einem sehenswerten Seitfallzieher tat es ihm Teamkollege Justin Schmidt gleich (44.)

Nach der Pause verbuchte Ottersberg die erste Möglichkeit, Jan Hendrik Stubbmann verzog aber knapp (50.). Langwedel antwortete drei Minuten später durch den nun deutlich agileren Daniel Throl. Im Sprintduell ließ er Samet-Can Ögütucen stehen, setzte seinen Linksschuss dann jedoch an den Pfosten. Das ist auch das Stichwort für die nächste Szene auf der anderen Seite. Enes Acarbay setzte einen Elfmeter – Pizan Demli hatte Artur Janot gefoult – zunächst an den Pfosten, traf aber mit dem Nachschuss zum 2:0 (65.). Danach schaltete Ottersberg wieder einen Gang runter und Langwedel einen hoch. Zunächst wollte Throl einen Strafstoß, bekam aber nur einen Freistoß. „Ich stehe deutlich im Sechzehner“, monierte er. Der folgende Standard war ein gefährlicher, rauschte jedoch an Freund und Feind im Strafraum vorbei. In Minute 70 spielte Throl eine Ecke auf Dennis Gross, der im Rückraum völlig außer Acht gelassen worden war. Doch auch er verzog. Ottersberg bettelte nun um den Anschlusstreffer und bekam ihn auch noch. Pizan Demli war dafür verantwortlich und machte damit sein „dummes Einsteigen“ (Tavan) beim Elfmeter wieder wett (72.).

Wer nun eine Schlussoffensive der Gastgeber erwartete, der wurde enttäuscht. „Wir waren kaputt, da wir sehr viel laufen mussten“, erklärte Daniel Throl. Somit bekam Langwedel keine Gelegenheit mehr und lief in drei gefährliche Konter. Einen davon nutzte Dominik Rosenbrock in der 85. Minute zum 3:1 für die Fitschen-Elf. „Ich finde, das war glücklich für Ottersberg. Es ist ärgerlich, aber ich mache den Jungs keinen Vorwurf, sie haben das 90 Minuten richtig gut gemacht“, resümierte FSV-Coach Emrah Tavan und war damit als Verlierer zufriedener als Gewinner Jan Fitschen.