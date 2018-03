Durfte gleich mehrfach gegen den FSV Hesedorf/Nartum jubeln: Verdens Jonas Austermann erzielte zwei sehenswerte Treffer aus der Distanz beim 6:1-Heimsieg. (Björn Hake)

Verden. Wer sich in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 auskennt, der hätte wohl kaum damit gerechnet, dass der FSV Hesedorf/Nartum den Ligaprimus FC Verden 04 mit einem Rückstand in die Pause schickt. Doch trotz der überzeugenden ersten Hälfte mussten sich die Gäste den am Ende stärker werdenden Domstädtern deutlich geschlagen geben – 6:1 (0:1) lautet das Resultat.

Der heimische FC agierte im ersten Abschnitt nicht entschlossen genug gegen den Ball und ließ sich immer wieder von der robusten Spielweise des FSV aus dem Konzept bringen. Nach einem kapitalen Missverständnis in Verdens Defensive war Kevin Romer der Nutznießer und schob, nachdem er FC-Torwart Stefan Wöhlke umkurvt hatte, zum 0:1 ein (10.). „Man hat hier nicht viele Chancen, da muss man die nutzen, die man hat“, sagte FSV-Trainer André Petersen nach dem Spiel und kritisierte die schlechte Chancenverwertung seiner Mannschaft im ersten Durchgang. Die Gäste hatten nämlich in Hälfte eins deutlich mehr und bessere Chancen, machten aber zu wenig daraus, um den Tabellenführer mit einer noch größeren Hypothek in die zweite Halbzeit zu schicken.

Nachdem Verdens Trainer Sascha Lindhorst in der Pause energische Worte an seine Mannschaft richtete, fand der FC nach Wiederanpfiff deutlich besser ins Spiel und wurde zunehmend zweikampfstärker. „Es ist bedenklich, dass wir eine Halbzeit Anlauf brauchen, um wach zu werden“, sagte Lindhorst, zeigte sich aber zufrieden mit dem Auftreten seiner Truppe im zweiten Durchgang. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Mirco Temp nach einem missglückten Klärungsversuch des FSV (51.). Durch die Beine von mehreren Spielern eierte der Ball nicht unhaltbar ins untere rechte Eck. Zwei sehenswerte Distanzschüsse von Jonas Austermann aus fast identischer halblinker Position drehten dann das Spiel in die vorab erwartete Richtung (57./73.). Der erste der beiden Kunstschüsse war leicht windunterstützt. Der zweite Ball schlug aus gut 23 Metern nach Volleyabnahme unter dem FSV-Querbalken ein.

Beide Mannschaften hatten im gesamten Spielverlauf sehr mit dem starken und eisigen Wind zu kämpfen. Mit zunehmender Spieldauer ließ insbesondere die Kraft des FSV Hesedorf/Nartum nach. Verden konnte, wenn überhaupt, fast nur noch durch Fouls gestoppt werden und ließ seine individuelle Klasse einige Male aufblitzen. Der Unparteiische der Begegnung, Steffen Bosselmann, musste immer wieder als Schlichter fungieren, nachdem es vermehrt zu kleineren verbalen und sportlichen Auseinandersetzungen kam. Der Top-Torschütze der Liga, Maximilian Schulwitz, erzielte nach Foul im Strafraum per Elfmeter das 4:1 (81.). Nur drei Minuten später schnürte auch Schulwitz seinen Doppelpack, nachdem Jonas Austermann ihn am Ende eines schönen Solos über links gekonnt in Szene gesetzt hatte (84.). Der Schlusspunkt unter eine zumeist einseitige zweite Hälfte war dem aufgerückten Verteidiger Frederik Bormann vorbehalten – 6:1 (88.).

Vom FSV Hesedorf/Nartum kam im zweiten Durchgang spielerisch zu wenig Effektives. FSV-Trainer André Petersen zeigte sich nach der Partie daher leicht geknickt, lobte seine Schützlinge aber trotzdem für einen „tollen Fight“ und stellte die gute Einstellung seiner Mannschaft heraus. Während der FSV Hesedorf/Nartum den Blick weiter nach unten richten muss, geht der des FC Verden 04 in die entgegengesetzte Richtung gen Landesliga. Die Domstädter bauten mit dem Heimsieg ihren Vorsprung auf den MTV Riede, dessen Spiel gegen den SV Pennigbüttel der Witterung zum Opfer fiel, auf 17 Zähler aus.