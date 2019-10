Ausruhen darf sich bei ihm keiner: Uphusens Trainer Sven Apostel. (Björn Hake)

Sir Alfred Ernest Ramsey hat es einst gesagt: „Never change a winning team.“ Dieser Ausspruch des Trainers, der 1966 die englische Mannschaft zum Weltmeistertitel führte, wurde berühmt und wird auch heute noch gerne verwendet. Sven Apostel, Interimstrainer des Fußball-Oberligisten TB Uphusen, wird sich jedoch an diese Regel nur bedingt halten. Mit Blick auf die Partie am Sonntag beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder spricht der Coach davon, dass es durchaus Veränderungen in seiner Startelf geben könnte.

„Der Mensch ist von sich aus faul, ein Gewohnheitstier. Daher muss ich die Jungs im Training auch immer etwas piesacken“, betont Apostel. Das Ziel ist einfach: Keiner seiner Spieler soll sich zu sicher fühlen und ausruhen. Zwar hat der TBU mit dem 3:1-Sieg gegen Hagen/Uthlede ein Lebenszeichen gesetzt, auf einem Abstiegsplatz befinden sich die Arenkampkicker aber immer noch. Entscheiden für den Taktiker und zugleich Analytiker sind die Trainingseindrücke, die er unter der Woche sammelt. Hat er das Gefühl, ein Spieler hänge sich nicht vollends rein, dann kann bei demjenigen schon mal das Telefon klingeln oder er wird beim Training an die Seite genommen. „Ich gebe meine Eindrücke dann schon an die Jungs weiter, das kann auch in Einzelgesprächen und am Telefon sein.“ Steigert dieser Spieler sein Engagement nicht, findet er sich schnell auf der Bank wieder. „Die können dann auch stinkig sein, das ist sogar gut. Denn keine Reaktion ist schlimmer. Wichtig ist, dass sie diese Energie in etwas Positives umwandeln und sich dann in der nächsten Woche wieder im Training anbieten.“ Gleichzeitig betont Apostel aber auch, dass er nicht gleich wieder auf fünf Positionen Veränderungen vornehmen wird. „Auf ein, zwei kann das aber schon sein. Manchmal ist es auch dem Gegner oder dem System geschuldet.“

Stichwort System: Auf eines beim kommenden Gegner, dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Barsinghausen), könne er sich nicht einstellen. „Die sind ähnlich facettenreich wie Eintracht Celle.“