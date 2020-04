Wie geht es im Fußball weiter? Eine Antwort auf diese Frage könnte noch lange auf sich warten lassen. (Björn Hake)

Das könnte noch ein Weilchen dauern. Die Fußballer in Niedersachsen warten auf eine Entscheidung seitens des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV), was mit der Saison 2019/2020 geschieht. Doch darauf dürfen sie noch lange warten – zumindest wenn die bisherigen Regelungen eingehalten werden müssen.

Am Dienstagabend hielt der NFV-Verbandsvorstand eine weitere Sitzung ab, in der die weitere Vorgehensweise hinsichtlich der aktuell bis auf Weiteres unterbrochenen Saison besprochen wurde. Ein Punkt in dem nun entstandenen Fahrplan ist, dass jetzt in die konkrete Planung eines außerordentlichen Verbandstages eingestiegen werden soll. Dieser ist nötig, um eines der möglichen Abbruch-Szenarien umsetzen zu können. Das Problem dabei: Die Satzung des NFV sieht für die Einberufung eines solchen außerordentlichen Verbandstages eine Frist von zehn Wochen vor. Demnach könnte der Verband erst Mitte Juli eine Entscheidung treffen. Der NFV will aber schneller handeln, wie Präsident Günter Distelrath in einer Pressemitteilung betont: „Wir wollen zu einer Entscheidung nicht erst Mitte Juli kommen. Deshalb werden wir rechtlich prüfen, inwieweit sich eine verkürzte Ladungs- und Antragsfrist umsetzen lässt.“

Unterschiedliche Szenarien möglich

Doch das ist nicht der einzige Punkt, der nun in den Fahrplan mit aufgenommen wurde. Festgezurrt wurde die Vorgehensweise bis zum 11. Mai. Diese ergab sich auch aus dem Mehrheitsentscheid der Vereine aus den 33 Kreisen gegen den NFV-Vorschlag, die Saison einzufrieren. Ein Abbruch der Saison wurde präferiert. „Dieses Votum respektieren wir natürlich. Die Vielzahl der unterschiedlichsten Rückkopplungen, die uns unmittelbar und mittelbar danach erreicht haben, zeigt aber auch, dass wir jetzt tiefer in die Thematik einsteigen müssen, weil immer noch ein nicht unerheblicher Informationsbedarf besteht“, erklärt Distelrath. Jedem müsse klar sein, dass Abbruch nicht gleich Abbruch sei und dass es unterschiedliche rechtlich mögliche Szenarien gebe.

Warten auf Bund und Länder

Der Fahrplan sieht zunächst einmal vor, die vielfältigen Vereinsmeinungen zu bündeln, sie zu konkreten Vorschlägen zusammenzufassen und sie in rechtlicher Hinsicht zu prüfen. Vor dem Hintergrund, dass Bund und Länder am 6. Mai über mögliche Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen entscheiden, werden die erarbeiteten Vorschläge dann in einem weiteren Schritt bewertet. Spätestens am 11. Mai will sich der Verbandsvorstand festlegen, wie die weitere Vorgehensweise zur Entscheidungsfindung aussehen wird.

Das Warten dauert somit für die Fußballer weiter an.