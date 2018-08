Wiebke Korpal (am Ball), die jetzt für den TSV Morsum II spielt, hat mit ihrem Team den zweiten Platz belegt. (Björn Hake)

Morsum. Vier Wochen vor dem Saisonstart am 8. September beim TS Woltmershausen befinden sich die Handballerinnen des TSV Morsum unter ihrem neuen Trainer Timo Lütje mitten in der Vorbereitung. Am Wochenende war der Landesliga-Absteiger zusammen mit der eigenen Zweitvertretung Gastgeber eines Vorbereitungsturniers, das erstmals unter dem Namen „Struckhoff-Cup“ ausgetragen wurde. Die beiden Teams aus Morsum trafen dabei auf den TV Oyten III und die HSG Phoenix.

Mit der ersten Mannschaft des TSV Morsum war der Sieger am Sonntag erst nach dem letzten der insgesamt sechs Spiele über zweimal 25 Minuten gefunden. Gegen die eigene Reserve, die unter Trainerin Nele Katz in der kommenden Spielzeit in der Regionsoberliga erneut um die Meisterschaft mitspielen möchte, schlug das Pendel nach einem spannenden Duell mit wechselnden Führungen erst in der Schlussphase zugunsten der Lütje-Sieben aus. Nach einem 18:18 zum Auftakt gegen die HSG Phoenix sowie einem deutlichen Sieg gegen die nicht mit komplettem Kader angereiste Dritte des TV Oyten hatte Morsums Erste in dem Viererfeld am Ende mit 5:1 Punkten die Nase vorne. Auf den Plätzen folgte der TSV Morsum II (4:2 Punkte), die HSG Phoenix (3:3) und der TV Oyten III (0:6).

Es läuft nach Plan

In dem entscheidenden Match um den Turniersieg habe sein Mannschaft am Ende noch einmal alles rausgehauen, lobte Timo Lütje. Der eigenen Reserve bescheinigte er zudem ein gutes Turnier. Mit Wiebke Korpal, Tanja Dopmann und Kristina Wiese habe die Mannschaft noch einmal an Qualität zugelegt, befand der Nachfolger von Martin Eschkötter. Mit der aktuellen Form seiner neuen Mannschaft zeigte sich Timo Lütje einverstanden: „Es läuft gut. Ich habe ein tolles Team zusammen, und wir sind so unterwegs, wie ich es mir vorgestellt habe.“ Bis zum Saisonstart plant Lütje noch ein Testspiel gegen die Oberliga-Vertretung des TV Oyten II. Beim „Struckhoff-Cup“ wurde am Sonntag von allen Teams die beste Spielerin des Turniers gekürt. Über die Auszeichnung durfte sich am Ende Nadine Berger von der HSG Phoenix freuen. Berger, die beim Oberliga-Absteiger aus dem Landkreis Diepholz in der vergangenen Saison noch im Feld unterwegs war, hatte sich in Morsum zwischen die Pfosten gestellt und auf ungewohnten Terrain überzeugt.