Drei Tore markierte Daverdens Rückraumspieler Joost Windßus gegen seinen künftigen Verein. (Björn Hake)

Langwedel. Die SG Achim/Baden II musste ihre Aufstiegsfeier noch einmal verschieben: Denn die SG verlor das Derby in der Handball-Landesliga beim TSV Daverden mit 17:26 (9:12). Obwohl die Oberliga-Reserve mit der Niederlage die Tabellenführung an den VfL Fredenbeck III abgeben musste, stehen die Chancen auf den Aufstieg in die Verbandsliga für die Männer um Trainer Karsten Krone weiterhin gut. Die Achimer gehen mit drei Zählern Vorsprung auf den Drittplatzierten VfL Horneburg in die letzten beiden Spiele. Karsten Krone zeigte sich in der Langwedeler Schulsporthalle wohl auch deshalb als fairer Verlierer: "Glückwunsch für den verdienten Sieg an den TSV Daverden. Wir holen uns die nötigen Punkten dann am kommenden Freitag im Heimspiel gegen den TV Sottrum."

Die SG Achim/Baden II war ohne Mittelmann Max Schirmacher (Studium) nach Langwedel gekommen, zudem musste Daniel Hoppe früh mit Problemen an der Achillessehne passen. Dafür tauchte Simon Bock als Aushilfe bei den Gästen auf dem Spielbogen auf. Bock war es auch, der die Krone-Crew in Durchgang eins im Spiel hielt. Dreimal in Folge war er zwischen Minute zwölf und 18 erfolgreich. Zu diesem Zeitpunkt hatte der TSV einen frühen Rückstand – Florian Schacht und Daniel Hoppe hatten die SG mit 2:0 in Führung gebracht – in eine 7:6-Führung umgewandelt. Und es sollte noch besser kommen für den Tabellenvierten. Immer wieder setzten die Spieler von Trainer Thomas Panitz mit Gegenstößen oder über die "schnelle Mitte" Nadelstiche. Nachdem Patrick Tielitz einen dieser schnellen Angriffe erfolgreich abgeschlossen hatte, ging es mit einer Drei-Tore-Führung für die Hausherren in die Pause.

TSV-Deckung steht sicher

Wer nun unter den rund 100 Zuschauern im zweiten Durchgang auf die Weserstädter gesetzt hatte, der wurde enttäuscht. Denn der TSV Daverden ließ sich nach dem Wechsel auch durch einen Siebenmetertor von Erik Schmidt (13:11/35.) nicht aus der Spur bringen. Nachdem Simon Bodenstab das 14:11 markiert hatte, erhöhte Linksaußen Tielitz wenig später auf 18:11. Zwanzig Minuten waren zu diesem Zeitpunkt noch auf der Uhr. Spannend wurde es im weiteren Verlauf nicht mehr. Der TSV Daverden stand weiter sicher in der 6:0-Abwehr und hatte an diesem Tag mit Sören Schmincke einen überragenden Torwart hinter sich. Nach dem Treffer zum 24:17 durch Benjamin Janssens trafen mit Jesper von Salzen und Erik Beuße zwei ehemalige Morsumer für Daverden zum Endstand.

Thomas Panitz, der die Daverdener am Ende der Saison bekanntlich in Richtung SG Arbergen-Mahndorf verlässt, freute sich über die geglückte Revanche. Das Hinspiel hatte die SG mit 28:20 gewonnen. Dieses Mal, befand Panitz, habe seine Mannschaft kaum einfache Fehler gemacht. Großes Plus der Daverdener war das Tempospiel. Das sah auch Simon Bock so. "Die erste und zweite Welle lief beim Gegner besser", sagte der fünffache SG-Torschütze.

Bei den Gästen lief dagegen in allen Mannschaftsteilen wenig zusammen. Abschlüsse aus dem Rückraum und über die Außen wurden meist zu einer sicheren Beute von Sören Schmincke im Kasten des TSV. Auch das Konterspiel fand bei Achims Zweitvertretung so gut wie gar nicht statt. Für die SG Achim/Baden II erzielte Aushilfe Simon Bock fünf Tore, ebenso oft war Lajos Meisloh für den TSV Daverden erfolgreich. Derweil gelangen Joost Windßus gegen seinen künftigen Verein drei Treffer. Der Rückraumlinke sucht bekanntlich zur neuen Saison in der Oberliga-Mannschaft der SG eine neue Herausforderung.

Trotz des Sieges beträgt der Rückstand des TSV Daverden auf den VfL Horneburg weiterhin zwei Zähler. Der Rangdritte aus dem Landkreis Stade behauptete den Relegationsplatz mit einem hart erkämpften 31:29-Sieg bei der SG HC Bremen/Hastedt II. Für den TSV Daverden geht es am kommenden Wochenende im letzten Auswärtsspiel der Saison zur HSG Schwanewede/Neuenkirchen II.