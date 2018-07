Hatte Pech im finalen Elfmeterschießen: Der Schuss von Otterstedts Hendrik Kahrs knallte ans Lattenkreuz. Damit gewann der TSV Fischerhude-Quelkhorn den Gemeindepokal. (Björn Hake)

Fischerhude. Im Rahmen des Turniers um den Ottersberger Gemeindepokal ist der TSV Fischerhude-Quelkhorn seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der Fußball-Kreisligist benötigte im Endspiel gegen Otterstedt allerdings ein Elfmeterschießen, um als Sieger den großen Wanderpokal in Empfang zu nehmen. Platz drei ging an Fischerhudes Zweite, die im kleinen Finale gegen Posthausen II gewann. In der Partie um Rang fünf setzte sich Posthausen gegen die Ottersberger Zweite durch.

Im Endspiel hatte Fischerhude in der Anfangsphase mehr Spielanteile und drängte Otterstedt in die Defensive. Nach einer Viertelstunde änderte sich dies, sodass sich eine Begegnung auf Augenhöhe entwickelte. Im Anschluss eines gut vorgetragenen Fischerhuder Angriffs gelang Michael Wülbers-Mindermann der Treffer zum 1:0 (30.). Mit einem Kopfballtor im Anschluss eines Freistoßes markierte Christian Hennings den Treffer zum 1:1 (53.). Im Elfmeterschießen hatte Otterstedts Hendrik Kahrs Pech, als das Leder vom Lattenkreuz zurück ins Spielfeld klatschte. Lukas Becker behielt die Nerven und verwandelte anschließend zum 7:6-Sieg für Fischerhude.

Optisches Übergewicht

Im kleinen Finale gegen den TSV Posthausen II stellte Fischerhudes Reserve die deutlich bessere Mannschaft und gewann auch in der Höhe verdient mit 4:1 (3:1). Vor der Pause schossen Thorben Cordes, Matthias und Jacob Hildebrand eine 3:0-Führung der Wümme-Elf heraus, ehe Maher Dohm für Posthausen verkürzte. Den Schlusspunkt setzte Mike de la Cruz nach einer Stunde, indem er das Tor zum 4:1-Endstand erzielte.

Im Spiel um Platz fünf hatte die Bezirksliga-Reserve des TSV Ottersberg gegen Posthausen ein optisches Übergewicht. Das Team verstand es aber nicht, seine Torgelegenheiten zu nutzen. Lediglich Martin Kadah gelang ein Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss. Für Posthausen hatte Thorben Rippe per Doppelpack die 2:0-Führung erzielt. In Halbzeit zwei ließ Thorben Rippe auch noch Treffer Nummer drei folgen.

Für das kleine Finale hatte sich der TSV Fischerhude-Quelkhorn II im abschließenden Spiel der Gruppe A gegen den TSV Posthausen im Elfmeterschießen qualifiziert. Die Partie entschied Fischerhude II mit 3:1 für sich, nachdem die reguläre Spielzeit nach Toren durch Maurice Freymuth für Posthausen (55.) und Steffen Jakobs für Fischerhude II (68.) mit einem 1:1 geendet hatte. Bei der Entscheidung vom Punkt hielt Fischerhudes Keeper Jan Gätjen gleich drei Elfer, sodass Posthausen kein Treffer gelang. Fischerhudes Torben Cordes und Mike de la Cruz behielten hingegen die Nerven und trafen. Platz eins in Gruppe B und damit das Endspiel erreichten die Otterstedter durch einen 4:1-Sieg gegen Posthausen II. Die Tore erzielten Hülsemeyer (9.), Marcel Litke (47.), Fabian Rebbin (51.) und Pascal Wessely (64.). Posthausens Ehrentor gelang Torben Hansen (31.).

Das Einlagespiel gewann Bezirksligist TSV Etelsen gegen den Landesligisten Rotenburger SV mit 1:0. Das Tor des Tages hatte Robert Littmann per Strafstoß nach einer halben Stunde erzielt. Überragender Mann auf dem Platz war Etelsens Keeper Pascal Balczerzak. Er wuchs über sich hinaus, als der Rotenburger SV nach der Pause mächtig drückte. Der Kasten der Schlossparkkicker blieb aber sauber.

Im nächsten Jahr wird es eine Wiederholung des Gemeindepokals geben. Ausrichter wird dann der TSV Posthausen sein, der die Veranstaltung im Rahmen seines 100-jährigen Jubiläums durchführen wird.