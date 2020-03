HSG Verden-Aller gegen HSG Bützfleth/Drochtersen. Der Tabellenneunte empfängt den Siebten. In der Verdener Campus-Halle stehen sich am Sonnabend zwei Teams gegenüber, die es sich sechs Spieltage vor Saisonende im Mittelfeld der Klassements gemütlich gemacht haben. Entsprechend entspannt geht Sascha Kunze in das Duell. „Durch die beiden Siege gegen Stuhr und Langen haben wir Boden gutgemacht. Ich gehe davon aus, dass wir auch in der kommenden Spielzeit in der Landesliga spielen“, sagt der Trainer der HSG. In Sachen Personal werde er keine Prognose abgeben, ergänzt der 35-Jährige. In den vergangenen Wochen habe es immer mal wieder kurzfristige Absagen gegeben, nennt Kunze den Grund. Im Hinspiel hatten die Domstädter mit 20:29 das Nachsehen. „Wir waren lange auf Augenhöhe, dann gab es eine längere Verletzungsunterbrechung und Bützfleth ist mit einem 6:0-Lauf weggezogen“, erinnert sich Kunze an die Partie im November vorigen Jahres.

Anpfiff: Sonnabend um 17.15 Uhr in Verden