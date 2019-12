Peter-Michael Sagajewski hofft in Vechta auf den Befreiungsschlag. (Björn Hake)

Gerne würden die Volleyballer des TV Baden II in der Tabelle oben mitmischen. Die Realität nach sieben Spielen sieht aber anders aus: Das Team steht in der Oberliga auf dem siebten Platz, dem Relegationsrang. „Wir brauchen einen Befreiungsschlag, sind aufgrund der Tabellensituation aber völlig unaufgeregt“, sagt TVB-Trainer Peter-Michael Sagajewski. „Daher gehen wir die kommende Aufgabe auch entspannt aber entschlossen an.“ Am Sonnabend gastiert der TVB ab 15 Uhr beim DJK Füchtel Vechta.

Einfach wird die Aufgabe nicht. Denn die erfahrene Truppe aus Vechta nimmt aktuell Platz vier ein. "Der Tabellenstand des Gegners ist uns aber egal", verdeutlicht Sagajewski, dass er und sein Team die Konzentration vor allem auf das eigene Leistungsvermögen legen. Erschwerend kommt für den TV Baden II aber hinzu, dass das Team auf so einige Spieler verzichten muss. "Die Mannschaft ist derzeit von Krankheiten geschüttelt", sagt Peter-Michael Sagajewski. "Aber wir fahren dennoch mit einer schlagkräftigen Truppe nach Vechta.