Badens Ulf Mettchen gewann in Neustadt ein Spiel und kassierte eine knappe Niederlage. (Björn Hake)

Neustadt. Ein viel besseres Saisonfinale können sich die Oberliga-Squasher des SC Achim-Baden eigentlich gar nicht wünschen. Denn wenn Ende März die Serie 2018/2019 ausklingt, spielen die Badener nicht nur zu Hause. In der Tabelle kann ihnen zudem überhaupt nichts mehr passieren. „Wir können den letzten Spieltag sehr entspannt angehen“, sagte SC-Kapitän Tim Jäger.

Zum vorletzten Spieltag mussten die Badener noch einmal reisen – und zwar nach Neustadt. Dort trafen Jäger und Co. zunächst auf den abstiegsbedrohten Boasters SC Osnabrück. In dieser Begegnung trat für Baden auch der angeschlagene Florian Schiffczyk an. Die Nummer eins des SC verlor zwar, diese Niederlage war aber zu verschmerzen. Denn Tim Jäger, Steffen Rohde und Ulf Mettchen sicherten mit ihren Erfolgen den Gesamtsieg.

Anschließend standen die Badener dem Spitzenreiter SC Oldenburg gegenüber. Lars Gerken und Steffen Rohde mussten sich jeweils nach drei Sätzen geschlagen geben. „Lars fehlte in seinem Match ein wenig die Erfahrung und Steffen hatte es gegen seinen Gegner nicht einfach“, sagte Jäger. Danach wurde es dramatisch: Während Jäger nach fünf Sätzen gewann, unterlag Mettchen im Entscheidungssatz. Das Remis wurde nur knapp verpasst.

Weitere Informationen

SC Achim-Baden - Boasters SC Osnabrück 3:1

Steffen Rohde - Frank Meyerrose 10:12, 9:11, 11:4, 11:9, 11:8; Ulf Mettchen - Ralf Klute 11:9, 11:5, 12:10; Tim Jäger - Stefan Maus 11:5, 9:11, 12:10, 11:3; Florian Schiffczyk - Frank Richter 7:11, 6:11, 4:11

SC Achim-Baden - SC Oldenburg 1:3

Lars Gerken - Peter Knuth 5:11, 3:11, 6:11; Steffen Rohde - Werner Schmitz 14:16, 8:11, 8:11; Ulf Mettchen - Florian Folkerts 7:11, 12:10, 10:12, 11:8, 11:13; Tim Jäger - Frederik Folkerts 9:11, 10:12, 11:7, 11:9, 11:8 FCO