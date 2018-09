Da die beiden anderen Partien gegen Jugendhandball Wümme (14:19) und den TuS Komet Arsten (14:26) verloren gingen, landete der SG-Nachwuchs in der Endabrechnung auf dem undankbaren dritten Rang.

Während der TuS Komet Arsten das Landesliga-Ticket als Turniersieger gelöst hat, erhält Jugendhandball Wümme in der dritten Qualifikationsrunde am 17. Juni eine weitere Chance. „Es hat an der nötigen Abstimmung gefehlt“, zeigte sich Carsten Meyer nach dem verpassten Aufstieg enttäuscht. Die Zeit zwischen der zurückliegenden Saison und den Aufstiegsspielen, fügte Meyer an, habe sich für die neu aufgestellte Mannschaft als zu kurz erwiesen. Der Trainer glaubt, dass seine Schützlinge in der Landesliga gut aufgehoben gewesen wären. Die Spielzeit 2017/2018 wird die B-Jugend des Männer-Oberligisten nun in der Regionsoberliga der Handball-Region Mitte Niedersachsen absolvieren.