Fühlt sich aufgrund seiner Erfolge im Sand aktuell ziemlich wohl: Ole Sagajewski. (Fotos: Björn Hake)

Die Beachvolleyball-Saison 2019 wird für Nils Mallon und Ole Sagajewski zunehmend zu einer echten Erfolgsstory. Nachdem sie in der Vorwoche in Osterode erstmals einen A-Cup gewonnen haben, ging es für sie nun zu einem Turnier der nächsthöheren Kategorie. In Wolfenbüttel startete das Duo des TV Baden bei einem Top-10-Turnier. Und dort machten sie den nächsten Schritt: Nachdem sie auf Norderney beim Top-10-Turnier noch früh ausgeschieden waren, ging es für Mallon/Sagajewski in Ost-Niedersachsen sehr weit. Erst im Halbfinale schied das TVB-Duo aus. Am Ende sprang für Platz vier heraus.

In Wolfenbüttel sollte sich einmal mehr zeigen, dass Setzlisten nicht immer eine große Aussagekraft besitzen. Die Badener wurden in dem 16er-Feld auf den zwölften Platz gesetzt. Das Halbfinale wurde ihnen somit nicht wirklich zugetraut. Doch es sollte alles anders kommen. Vor allem in der dritten Runde stellten sie unter Beweis, dass sie sich im Sand gemeinsam zunehmend wohler fühlen. Nachdem sie ihre beiden ersten Partien erfolgreich beendet hatten, standen sie Tobias Brand und Jonas Reinhardt (Düren) gegenüber. Dieses Duo stand in der Setzliste ganz oben.

Die richtige Einstellung

Die Badener betraten das sandige Feld somit als Außenseiter. Doch auch in diese Partie gingen Sagajewski und sein Beachpartner mit der richtigen Einstellung an. „Nils und ich haben uns gegenseitig gepusht und uns zu keinem Zeitpunkt zufriedengegeben“, erläuterte Ole Sagajewski. Und mit dieser Haltung kamen sie zum Erfolg. Nach drei umkämpften Sätzen stand der Halbfinal-Einzug der beiden Badener fest.

Heißt nicht, dass Nils Mallon und Ole Sagajewski nicht schon zuvor von der Konkurrenz ordentlich gefordert wurden. Bei ihren beiden ersten Auftritten mussten sie in den Tiebreak gehen. Die Gegner Bastian Ebeling/Jonas Kaminski und Markus Köppke/Edgar Witt wurden aber jeweils knapp bezwungen. Dass die TVB-Beacher am ersten Turniertag in allen Matches über die volle Distanz gehen mussten, wirkte sich jedoch auf den weiteren Verlauf aus. „Am zweiten Tag ist uns dann doch ein bisschen die Kraft ausgegangen“, erklärte Sagajewski.

Den Sprung ins Finale verpassten er und Nils Mallon nur knapp. In der Vorschlussrunde standen sie erneut Ebeling/​Kaminski gegenüber, die sich durch die Verliererrunde bis unter die besten vier Mannschaften gespielt hatten. Wie im ersten Spiel schenkten sich die vier Volleyballer nichts. Satz Nummer eins ging an Mallon/Sagajewski, der zweite an ihre Gegner – erneut musste der Tiebreak entscheiden. Ebeling/Kaminiski gewannen diesen mit 16:14. „Dass man gegen dieses Duo verliert, kann man natürlich vertreten“, meinte Sagajewski. Mit ein wenig mehr Glück sei aber auch der Finaleinzug möglich gewesen. Weil dieser aber verpasst wurde, spielten die Badener gegen Alexander Krippes/Philipp Schumann um Platz drei. Nach drei Sätzen mussten Sagajewski und Mallon ihren Gegnern zum Erfolg gratulieren.

Die Enttäuschung hielt sich bei Sagajewski aber durchaus in Grenzen: „Ich hätte gerne den dritten Platz geholt. Aber wir sind es noch nicht gewohnt, über zwei Tage eine Topleistung zu bringen.“ Allerdings ist durch das erfolgreiche Turnier ein Effekt eingetreten: Das Selbstvertrauen ist beim Duo des TV Baden gestiegen. Und das wollen Sagajewski/Mallon am kommenden Wochenende beweisen. Dann steht in Braunschweig das nächste Top-10-Turnier an. „Zu den Außenseitern gehören wir dann nicht mehr“, sagte Sagajewski schmunzelnd. „Das Feld wird dort auch wieder ein starkes sein. Dennoch wollen erneut das Halbfinale erreichen.“