Marvin Pfeiffer war zuletzt verletzt, zeigte nun aber gegen den HC Bremen eine überzeugende Leistung. Viermal war er als Torschütze erfolgreich. (Björn Hake)

Bremen. Dieser Erfolg war für die SG Achim/Baden enorm wichtig. Nachdem der Handball-Oberligist zuletzt dreimal in Folge verloren hatte, feierte das Team um Trainer Tobias Naumann bei der SG HC Bremen/Hastedt einen 26:21 (13:9)-Sieg. Mit diesem Triumph am Bremer Osterdeich hat es die SG Achim/Baden verhindert, der Abstiegszone näherzukommen.

„Diese zwei Punkte waren in der Tat sehr wichtig für uns. So halten wir den Abstand“, meinte Tobias Naumann. „Auch wenn zuletzt die Ergebnisse nicht stimmten, haben wir unter anderem auch gegen Cloppenburg in der Vorwoche gut gespielt. Und diese Leistung haben wir in Hastedt bestätigt.“ Für die SG Achim/Baden war es im sechsten Aufeinandertreffen mit dem HC Bremen innerhalb der vergangenen zweieinhalb Jahre erst der zweite Sieg.

Höheren Sieg verschenkt

Die Anfangsphase in der Sporthalle am Jakobsberg sollte jedoch einen ausgeglichenen Verlauf nehmen. In der 22. Minute stand es 8:8. In der Folge übernahmen aber die Gäste aus Achim das Kommando, sodass beim Seitenwechsel eine Vier-Tore-Führung stand.

Nach der Pause wurde die Naumann-Sieben zunehmend stärker. Die von Marten Franke gecoachten Gastgeber hatten dem nicht viel entgegenzusetzen. Und das spiegelte sich auch im Spielverlauf wider: 20 Minuten vor dem Ende führten die Achimer bereits mit neun Toren (21:12). Danach kam der HC Bremen zwar wieder ein wenig heran, der Sieg der SG Achim/Baden geriet aber zu keinem Zeitpunkt mehr in Gefahr.

„Wir haben einen noch höheren Sieg leider verschenkt“, bedauerte Tobias Naumann kurz, um dann doch wieder zufrieden mit seiner Mannschaft zu sein. „Dass wir ein paar Fehlwürfe hatten, soll der Freude aber Abbruch tun. Anfangs hatten wir ein paar Schwierigkeiten, um in den Wettkampf zu finden. Aber ich denke, dass der Sieg am Ende vollauf verdient gewesen ist.“

Unter anderem wurde Tobias Naumann einmal mehr von seiner Abwehr überzeugt. „Dort wurde der gegnerische Angriff gut gelesen“, sagte Naumann. Darüber hinaus konnte er sich über eine starke Torhüterleistung freuen: „Arne von Seelen hat im Tor überragend gehalten.“ Zudem lobte der Coach zwei Spieler, die zuletzt nicht gespielt hatten. „Marvin Pfeiffer ist nach seiner Verletzung ebenso gut zurückgekommen wie Fabian Balke nach seinem Urlaub“, sagte Naummann.

Letzterer avancierte mit sieben Treffern zu Achims bestem Torschützen und hatte somit sehr großen Anteil am Erfolg am Bremer Osterdeich.