Nina Schnaars warf zehnmal auf das Tor des Gegners und traf ebenso oft. Mit ihrer hundertprozentigen Quote hatte sie große Anteile am Sieg. (Björn Hake)

Schüttorf. Die ersten beiden Zähler im neuen Jahr sind verbucht. Mit einem 32:29 (18:14) beim FC Schüttorf 09 haben sich die Oberliga-Handballerinnen des TV Oyten II erfolgreich aus der Weihnachtspause zurückgemeldet. Durch den Auswärtserfolg Nahe der niederländischen Grenze hat die Drittliga-Reserve ihren Platz im oberen Drittel der Tabelle behauptet. 20:10 Punkte stehen für die Mannschaft von Trainer Jens Dove nach 15 Spielen zu Buche. Für den Übungsleiter der Gäste war die Partie in der Grafschaft Bentheim ein besonderes Match: Es ging für den gebürtigen Nordhorner nämlich am Sonnabend in den Landkreis, in dem er geboren worden war.

Eine schwieriges Spiel hatte Jens Dove in Schüttorf erwartet. Und das sollte es dann auch werden für ihn und seine Mannschaft. „Schüttorf hat nie aufgegeben und bis zum Ende gekämpft“, lobte Dove die Gastgeberinnen um die früheres Oytenerin Julia Schwietering (vier Tore). Keinen geringen Anteil am zehnten Saisonsieg der „Vampires“ hatte Nina Schnaars. Bei zehn Versuchen traf Oytens Allrounderin ebenso oft ins Schwarze. Seine Sieben habe es über 60 Minuten gut gemacht, meinte Jens Dove. „Wir haben nie den Kopf verloren. Auch nicht in den Situationen, in denen es brenzlig wurde“. Seine Mannschaft habe ihr Spiel durchgezogen, resümierte Jens Dove.

Die 3:1-Fühung des TV Oyten II durch Nina Schnaars hatte der FC Schüttorf zunächst noch einmal ausgeglichen – 3:3 (7.). Susanne Tauke, Jasmin Johannesmann und erneut Schnaars trafen danach zum 6:3 aus Sicht der Gäste. Im weiteren Verlauf kämpften sich die Gastgeberinnen nach Führungen des TV Oyten II mehrfach wieder heran. Die Begegnung war in der 24. Minute angekommen, da stand es 12:12.

Und auch im zweiten Abschnitt ließ sich der FC Schüttorf nicht abschütteln. 40 Minuten waren gespielt, da hatte der FC auch die Vier-Tore-Führung der Gäste zur Halbzeitpause wettgemacht. 21:21 stand es in Minute 40. Am Ende ließ sich Oytens Zweitvertretung den verdienten Sieg nicht mehr nehmen. Målin Ankersen zeichnete für das 30:28 (58.) verantwortlich, drei Sekunden vor dem Ende traf Linksaußen Jana Stoffel zum Endstand.