Stephan Meiners wusste im Tor des TV Oyten zu überzeugen. (Björn Hake)

Die Saison ist für den TV Oyten in der Handball-Landesliga der Männer längst gelaufen. Als aktueller Tabellensechster kann es für das Team im Klassement nicht mehr weiter nach unten gehen. Nach oben kann es hingegen schon noch gehen: Rang vier ist für das Team von Trainer Jürgen Prütt noch greifbar. Daher gibt es für den TVO durchaus noch Gründe, die abschließenden Saisonspiele motiviert anzugehen. Im Heimspiel gegen den SV Beckdorf II ist dies schon einmal gelungen. Deutlich mit 30:21 (18:10) gewann die Prütt-Crew.

Im Grunde ist es ein Start-Ziel-Sieg der Gastgeber gewesen. „Eigentlich war das eine sehr souveräne Leistung. Nur Mitte der ersten Halbzeit ist es kurz hektisch geworden“, sagte Prütt, dessen Team in der 13. Minute mit nur einem Treffer führte (7:6). „Danach haben wir in der Deckung aber ordentlich zugelegt und uns bis zur Pause deutlich abgesetzt“, schilderte der Trainer der Gastgeber den ersten Spielabschnitt. In Durchgang zwei ließ der TVO dann nichts mehr anbrennen und steuerte dem Heimsieg sicher entgegen. „Prickelnd war die zweite Halbzeit allerdings nicht mehr“, meinte Prütt. „Der Sieg geriet nie in Gefahr. Zudem hat unser Torhüter Stephan Meiners an seinem 38. Geburtstag viele Bälle des Gegners gehalten.“