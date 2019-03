Verden. Insgeheim hatte Ulfert Dudda auf den dritten Saisonsieg gehofft – doch der Coach der weiblichen C-Jugend der HSG Verden-Aller wurde enttäuschend. In eigener Halle kassierte der Handball-Oberligist gegen den HSV Warberg/Lelm eine 24:30 (12:14)-Niederlage.

In den beiden Spielen zuvor habe seine Mannschaft ein anderes Gesicht gezeigt, stellte Dudda fest. Bis zum 10:10 (18.) war es eine ausgeglichene Partie, dann zogen die Gäste über die Halbzeitpause hinweg auf 20:15 (33.) davon. Im weiteren Verlauf erhöhte der Rangdritte auf neun Tore – 24:15 (37.). In der Schlussphase gelang es der HSG dann zumindest, dass Resultat erträglicher zu gestalten. Die HSG Verden-Aller beendet ihre erste Spielzeit im Oberhaus mit den Partie gegen die beiden Spitzenteams der Liga. Nach einem spielfreien Wochenende kommt am 23. März zunächst mit dem TV Hannover-Badenstedt der ungeschlagene Spitzenreiter nach Verden. Eine Woche später reist der Nachwuchs aus der Kreisstadt nach Südniedersachsen zum Zweiten Northeimer HC.