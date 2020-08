Traf für den TBU in Schwachhausen früh zum 1:0: Faruk Celik. (Björn Hake)

In den Testspiel-Resultaten des TB Uphusen ist derzeit ein Muster zu erkennen: Einer Niederlage lassen die Oberliga-Fußballer aktuell einen Sieg folgen. Nachdem sie gegen Rehden verloren hatten, bezwangen sie Hemelingen. Am vergangenen Sonntag unterlag Uphusen in Verden, fuhr nun aber am Donnerstagabend den zweiten Sieg während der laufenden Saisonvorbereitung ein. Beim Bremen-Ligisten TuS Schwachhausen gewann der Klub aus dem Achimer Westen mit 3:2 (3:1).

In Bremen dauerte es nicht lange, da durfte TBU-Coach Christian Ahlers-Ceglarek den ersten Treffer seiner Mannschaft notieren. In der siebten Minuten traf Offensivspieler Faruk Celik zur frühen Führung der Gäste. Die Schwachhauser fanden aber eine schnelle und passende Antwort: Nur sechs Minuten nachdem sie in Rückstand geraten waren, glich Hannes Busch die Begegnung wieder aus. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit bekam Uphusen Abdullah Dogan seinen großen Auftritt. Zunächst schoss er den TB Uphusen in der 24. Spielminute ein zweites Mal in Führung, in der ersten Minute der Nachspielzeit stand er wieder im Mittelpunkt des Geschehens: Dogan traf zum 3:1 für die Ahlers-Ceglarek-Elf.

Die hielt sich im zweiten Durchgang mit dem Toreschießen vornehm zurück. In der Defensive ließen die Uphuser aber ebenso kaum etwas zu. Den Bremern gelang durch Sven Waldschmidt (56.) lediglich der Anschlusstreffer.

Auf den TBU wartet am Sonntag gleich die nächste interessante Begegnung: Der Oberligist gastiert beim Landesligisten TSV Etelsen. Angepfiffen wird die Partie am Schlosspark um 14 Uhr.