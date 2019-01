Hannah Wittboldt-Müller und Lena Kristionat (v.l.) zeigten gute Leistungen. (fr)

Hannover. Bestleistungen, aber auch Enttäuschungen, hat es für neun LGKV-Leichtathleten beim zweitägigen Hallensportfest im Sportleistungszentrum in Hannover gegeben. In guter Verfassung präsentierte sich am Sonntag der Oytener Langstreckenläufer Abiel Hailu im 800-Meter-Rennen der Männer. Im zweiten von drei Zeitläufen blieb er dem führenden Läufer lange auf den Fersen und verbesserte als Zweiter seine Freiluft-Bestleistung um eineinhalb Sekunden auf 2:02,02 Minuten. Mit dieser Zeit lief er auf Platz sechs der Gesamtwertung.

Über die gleiche Strecke der U18-Jugend gelang auch dem Verdener Jakob Gari eine Verbesserung der persönlichen Bestzeit. Im zweiten von vier Zeitläufen musste er nach kluger Renneinteilung nur einem Läufer der LG Braunschweig den Vortritt lassen und verbesserte sich um 2,2 Sekunden auf 2:21,89 Minuten. Unter 25 Läufern belegte der LGKV-Athlet Rang 18. „Bis 80 Meter vor dem Ziel kämpfte auch Lennart Lenz um den Sieg mit, doch nach Körperkontakt mit dem führenden Läufer kam er zu Fall und konnte das Rennen nicht beenden“, berichtete LGKV-Sportwart Helmut Behrmann. Als Fünfter in diesem Rennen verpasste Philipp Cordes mit 2:27,42 Minuten seine Bestzeit nur ganz knapp. Bei der weiblichen U18-Jugend über die gleiche Strecke zeigte Stella Kuhr im ersten von zwei Zeitläufen als Dritte ein gutes Rennen und wurde mit 2:41,03 Minuten Elfte der Gesamtwertung. Vor seinem Sturz gab es für Lennart Lenz aber noch Grund zur Freude: Denn im Weitsprung verbesserte er sich auf 4,97 Meter. Premiere feierte der Verdener zudem über die 200 Meter. In diesem Lauf kam Lennart Lenz nach 27,42 Sekunden im Ziel an.

Mit Inga Wedig und Anna Holfeld waren zwei Verdenerinnen im Dreisprung der U18 -Jugend aktiv. Inga Wedig landete mit 9,98 Meter auf Rang vier, Anna Holfeld landete bei ihrem besten Versuch bei 9,02 Meter und wurde Sechste. Die beiden Verdener W14-Mädchen Lena Kristionat und Hannah Wittboldt-Müller machten ebenfalls mit guten Resultaten auf sich aufmerksam. „Im 60-Meter-Sprint qualifizierte sich Lena für den B-Endlauf und wurde Sechste. Hannah landete im 60-Meter-Hürdensprint als Dritte ihres Zeitlaufs in der Gesamtwertung auf Rang 16“, sagte Behrmann. Zudem schnappte sie sich im Weitsprung Platz 14.

Beim Aufwärmen für den Wettbewerb der männlichen U18-Jugend verletzte sich Bennet Schäfer (Verden) und konnte so die angestrebte Qualifikationsnorm für die Landesmeisterschaft nicht erreichen.