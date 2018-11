Die Halle an der Stader Straße war am Wochenende sehr gut besucht. Mehr als 270 junge Judoka nahmen am Xmas-Cup teil. (Björn Hake)

Oyten. Die Parkplatzsuche bei der Sporthalle an der Stader Straße hat sich am Wochenende als ziemlich schwierig erwiesen. Denn die Judo-Abteilung des TV Oyten hatte zu ihrem fünften Xmas-Cup eingeladen. „Wenn man zu den mehr als 270 Teilnehmern aus insgesamt 24 Vereinen gehörte, musste man schon gutes Schuhwerk besitzen oder Glück haben, einen zufällig frei werdenden Parkplatz zu bekommen“, sagte Stephan Thobe aus der TVO-Judosparte. In der Halle wartete auf die jungen Judoka sowie die Zuschauer aber ein schönes Turnier, bei dem nicht nur der Sport, sondern auch das Rahmenprogramm eine wichtige Rolle spielte.

Der sportliche Teil habe sich auch bei der fünften Auflage sehen lassen können, meinte Thobe. Aus der Sicht der Gastgeber sei er sogar ein recht erfolgreicher gewesen. So schafften es gleich drei junge Judoka des TVO auf den ersten Platz. Stephan Thobe: „Besonders stach Maik Thobe hervor, der sich nicht nur Gold sicherte, sondern auch den Pokal für die beste Technik in seiner Klasse. Auch Daniel Perdigao erkämpfte sich in seinem zweiten Turnier wieder den ersten Platz. Er bewies damit eindrucksvoll, dass man auch als Neuling gute Chancen auf vordere Plätze hat.“

In der Mannschaftswertung musste sich der TV Oyten laut Thobe ebenfalls nicht verstecken. Von den 24 angetretenen Vereinen schafften es die Oytener auf den vierten Platz. Geehrt wurden aber nicht nur die angetretenen Sportler. Es gab auch Sonderpreise für andere Menschen, die sich an dem Turnier beteiligt hatten. „Der Kampfrichter Günter Hirsch erhielt einen Preis für Fairness. Auch Chantal Rafalski bekam für ihre Verdienste als Leistungssportlerin des TV Oyten eine Auszeichnung. Sogar die Retter in der Not, die Vertreter des Roten Kreuzes, wurden mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedacht“, erzählte Stephan Thobe.

Der Oytener Trainer Jörg Rafalski war stolz und betonte, dass das Turnier in dieser Größe eine Herausforderung sei. Thobe: „Aber das Team aus freiwilligen Helfern hat für einen reibunglosen Ablauf gesorgt. Der Xmas-Cup in Oyten hat sich als festes Turnier in der Bremer und Niedersächsischen Judowelt etabliert. Viele der angetretenen Vereine freuen sich schon jetzt auf die nächste Ausgabe.“