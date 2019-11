Rinteln. Die männliche A-Jugend der SG Achim/Baden muss in dieser Saison in der Handball-Landesliga Mitte einiges an Kilometern abreißen. Im aktuellen Spiel ging es für die Sieben von Trainer Thorben Schmidt ins Weserbergland. Genauer gesagt zur HSG Exten-Rinteln. Neun Sekunden vor der Schlusssirene sorgte Kjell Wilkens mit seinem Treffer zum 35:34-Endstand dafür, dass es für die Youngster aus der Weserstadt ein erfolgreicher Ausflug wurde. Zur Halbzeit hatten die Gäste mit 20:17 geführt.

Mit dem Ergebnis sei er natürlich zufrieden, sagte Thorben Schmidt. Seine Mannschaft, fügte der Coach der Spielgemeinschaft an, müsse aber über die gesamte Spielzeit konstanter agieren. Trotz einer 24:17-Führung wurde es für die Achimer um ihren zwölffachen Torschützen Jonas Koch am Ende noch eine Zitterpartie. Beim 33:33 (58.) war der komfortable Vorsprung komplett aufgebraucht. Durch den Erfolg hat sich die SG Achim/Baden in der Tabelle auf Rang zwei verbessert. Die gute Platzierung gilt es am kommenden Sonnabend beim noch sieglosen Schlusslicht TSV Wietzendorf zu behaupten.