Fuhren am ersten Spieltag vier Siege sowie ein Remis ein: Karoline Schmitt, Anneke Schulz und Daria Trompeter (von links) vom TV Sottrum 1. (Björn Hake)

Alles beim Alten und doch neu: Der Saisonstart in der Prellball-Bundesliga Nord der Frauen wurde vor allem beim TV Sottrum mit Spannung erwartet. Der Grund: Rückkehrerin Anneke Schulz ist nach ihrer Babypause wieder beim TV Sottrum 1 mit von der Partie und drei Verstärkungen aus der eigenen Jugend gehören nun auch mit dazu. Die Integration war eine erfolgreiche, steht der TVS 1 doch nach dem ersten Spieltag, der beim TV Baden ausgetragen wurde, auf Platz zwei. Der Gastgeber selbst nimmt nach dem ersten von vier Spieltagen Rang sechs ein. Direkter Verfolger ist die Sottrumer Zweitvertretung. Direkter Verfolger des TVS1 sind die „WoSos“, die Spielgemeinschaft zwischen Wohnste und Sottrum, die als MTV Wohnste 1 an den Start geht.

Ein kleiner Schönheitsfleck

„Als wären sie nie weg gewesen“, jubelte Sottrums Handball-Chef und Trainer Volker Heinze, „Anneke war das eine Jahr Pause kaum anzumerken, sie ist wieder voll da.“ Zusammen mit ihren alten Weggefährtinnen Leonie Heinze und Karoline Hunold fuhr Schulz zum Saisonauftakt vier Siege ein – 46:21 gegen Sottrum II, 34:28 gegen MTV Eiche Schönebeck 1, 32:22 gegen MTV Wohnste 2 und 39:25 gegen MTV Eiche Schönebeck 2. Die Rückkehr seiner Tochter Anneke Schulz machte Coach Volker Heinze ebenso stolz wie die Eingliederung der drei Nachwuchsspielerinnen. „Es war unglaublich, wie gut sich Melanie Seitz, Daria Trompeter und Laura Ehlert in den starken Auftritt einreihten. Es birgt schon ein gewisses Risiko, ohne Not in ein so eingespieltes Team neue, junge Kräfte einzubauen. Das hat einfach sensationell gut geklappt.“

Ein kleiner Schönheitsfehler musste aber ebenfalls notiert werden, denn ein Unentschieden stand ebenso für den TVS 1 zu Buche, weshalb auch der SV Werder Bremen (fünf Spiele, fünf Siege) derzeit alleiniger Spitzenreiter ist. Schulz und Co., deren Ziel natürlich die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft ist, spielten lediglich 30:30 gegen Wohnste 1. Das war vor allem den „WoSos“ geschuldet, die sich die DM-Qualifikation zum Ziel gesetzt haben und in Achim überraschend stark aufspielten. Überraschend, weil die Truppe von Jens Hüsing mit Alena Wöbse krankheitsbedingt auf eine Stammkraft verzichten musste und zudem Schlagfrau Thea Heppner-Wiese angeschlagen war. Jennifer Rothfischer schlüpfte dadurch in die Rolle der Schlagfrau und wuchs ebenso wie Ann-Kathrin Heppner und Alina Trompeter über sich hinaus. Da Heppner-Wiese das Team durch ihr starkes Angabenspiel ergänzte, legte Wohnste 1 einen „Hammer-Spieltag“ laut Volker Heinze hin. Platz drei hieß der Lohn nach den Siegen gegen Wohnste 2 (28:24), VfL Eintracht Hannover (36:27), SG Arbergen-Mahndorf (31:25), dem Remis gegen Sottrum 1 und der 28:32-Niederlage gegen MTV Eiche Schönebeck 1.

Einen soliden Auftakt legten die Gastgeber vom TV Baden I hin, die in dieser Saison allein die Vereinsfarben in der Bundesliga präsentieren, da sich die Zweite aus der Liga verabschiedet hat. Der Fünfte der vergangenen Saison und Achte der Deutschen Meisterschaft beendete den ersten Spieltag mit 5:5 Punkten und wird damit vorerst auf Rang sechs geführt. Die Badenerinnen fuhren gegen Sottrum 2 (35:27) und Wohnste 2 (42:23) souveräne Siege ein. Unentschieden endete die Partie gegen MTV Eiche Schönebeck 1 29:29. Zwei Niederlagen setzte es in den Spielen gegen VfL Eintracht Hannover (25:30) und SV Werder Bremen (20:37).

Im Klassement direkt dahinter folgt TV Sottrum 2. Die Truppe ging in derselben Besetzung wie in der Vorsaison an den Start, wird aber nun von Annika Freymuth trainiert. Das Saisonziel heißt erneut Klassenerhalt und dafür wurde gleich in Achim der Grundstein gelegt. Juliane Meyer, Jessica Bockfeld, Janina Hüsing, Fabrina Reiermann und Nadine Wöbse mussten zwar gegen die eigene Erste, den TV Baden und SV Werder Bremen (21:41) die erwarteten Niederlagen hinnehmen, fuhren aber auch zwei Siege gegen MTV Eiche Schönebeck 2 (33:31) und SG Arbergen-Mahndorf (32:29) sowie ein Unentschieden gegen den TSV Marienfelde (30:30) ein.

Herren starten am Sonnabend

Mit Spannung erwartet wird auch schon der zweite Spieltag, der am 9. November beim MTV Wohnste ausgetragen wird. Dann treffen unter anderem die Spitzenteams SV Werder Bremen und TV Sottrum 1 aufeinander. Als nächstes sind jedoch erst mal die Männer an der Reihe. Deren Saisonstart in der Bundesliga Nord steht am kommenden Sonnabend an. Der erste Gastgeber der Spielzeit wird der TV Sottrum sein.

Weitere Informationen

Tabelle

Mannschaft Bälle Punkte

1. SV Werder Bremen 193:100 10:0

2. TV Sottrum 1 181:126 9:1

3. MTV Wohnste 1 163:138 7:3

4. MTV Eiche Schönebeck 1 155:148 7:3

5. VfL Eintracht Hannover 157:143 6:4

6. TV Baden 151:146 5:5

7. TV Sottrum 164:212 5:7

8. TSV Marienfelde 138:160 3:7

9. MTV Eiche Schönebeck 2 153:166 2:8

10. MTV Wohnste 2 118:175 2:8

11. SG Arbergen-Mahndorf 114:173 0:10