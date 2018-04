War für den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie zuständig: Bassens Jörn Kaib. (Hake)

Bassen. Erfolgreich revanchiert für die bittere Hinspiel-Niederlage gegen den TuS Bothel haben sich die Bezirksliga-Fußballer des TSV Bassen. Auf eigenem Platz setzte sich die Mannschaft von Trainer Uwe Bischoff verdient mit 3:0 (1:0) durch. Dennis Wiedekamp, Fritz Schaarschmidt sowie Jörn Kaib schossen die Tore für die Grün-Roten.

Trotz erheblicher Personalnot übernahmen die Gastgeber sofort die Initiative: Bereits in der 15. Spielminute hatten die Bassener Anhänger den Torschrei auf den Lippen, als Mark Moffat einen Schuss von der Strafraumgrenze Richtung Torwinkel jagte, Bothels Torhüter Sascha Denell jedoch sehenswert parierte. Eine Viertelstunde später gingen die Platzherren dann aber doch in Führung. Nach einem Eckball setzte Dennis Wiedekamp das Leder per Kopf in die Maschen. Pech hatte Luca Bischoff in der 34. Minute, als sein Schussversuch am Pfosten landete. Auch in der Folge blieb der TSV Bassen klar spielbestimmend. Da auch die TSV-Defensive umsichtig agierte, kam der TuS Bothel in 90 Minuten zu kaum einer echten Torchance. Für das 2:0 zeigte sich Fritz Schaarschmidt verantwortlich, als er einem verunglückten Rückpass nachsetzte und den Torhüter vehement unter Druck setzte (53.).

Die Entscheidung besorgte Jörn Kaib, er traf mit einem 16-Meter-Schuss zum 3:0 (73.). Sehr zufrieden zeigte sich nach Spielende Bassens Trainer Uwe Bischoff: „Ich hatte vorher einige Bedenken, da uns doch einige Spieler fehlten. Die Jungs haben es dann aber klasse gemacht und völlig verdient einen souveränen Sieg eingefahren.“