Auf Jana Kokot war wieder einmal Verlass. Die TVO-Leistungsträgerin war im Angriff von der TVE-Abwehr nicht aufzuhalten. (Björn Hake)

Oyten. Diese Szene hatte Symbolcharakter: Jana Schweisfurth, Torhüterin des TVE Netphen, wollte den Ball zu einer ihrer Mitspielerin passen. Jana Kokot spekulierte darauf, den Ball abzufangen. Es gelang der Leistungsträgerin des TV Oyten. Kokot schnappte sich die Kugel und markierte Treffer Nummer 26 für die Drittliga-Handballerinnen des TVO. Diese kleine Szene zeigte, dass Oyten am Sonntagnachmittag den entscheidenden Tick cleverer war. Und er besaß die größere individuelle Klasse als der Gast aus dem Siegerland. Beim Abpfiff stand es 31:24 (17:12) für die Gastgeberinnen, die mit dem verdienten Sieg ihrem neuen Trainer Jörg Leyens ein gelungenes Heimdebüt auf der Bank der „Vampires“ bescherten.

Leyens war naturgemäß glücklich über den ersten Erfolg in der jungen Saison der 3. Liga West – vergangenes Wochenende verlor der TVO knapp in Solingen. Er wusste aber auch, dass bei seiner Sieben noch Luft nach oben bestand. „Wir können sicher noch eine Schippe drauflegen. Aber das Wichtigste ist, dass wir unsere ersten zwei Punkte geholt haben“, sagte Jörg Leyens. „Das Gute bei solchen Spielen ist ja auch, dass man weiß, warum wir Montag wieder beim Training in der Halle stehen. Alles lief bei uns mit Sicherheit noch nicht rund.“

Besonders in den Anfangsminuten musste sich der TV Oyten erst einmal an die Spielweise der Gäste aus Netphen gewöhnen – 2:4 lag die Leyens-Sieben (10.) zurück. Der Trainer der Gastgeberinnen hatte genug gesehen, er nahm die erste Auszeit. Darüber hinaus wechselte Leyens recht früh durch. Unter anderem durften nun auch Lisa Bormann-Rajes auf Rechtsaußen und Jana Kokot am Kreis ran. Mit den beiden Leistungsträgerinnen auf dem Feld wurde der TVO-Angriff wesentlich gefährlicher. Dass Oyten in der 13. Minute erstmals in Führung ging, war die logische Folge. Bormann-Rajes traf per Tempogegenstoß zum 6:5.

Bis zum Seitenwechsel bestimmten Kokot und Co. das Geschehen. Im Angriff wurde konsequent getroffen und die Abwehr machte ebenfalls einen guten Job. Allerdings profitierten die „Vampires“ auch davon, dass der TVE Netphen mit zunehmender Spielzeit harmloser in der Offensive wurde. Bereits zur Halbzeitpause deutete sich an, dass Jörg Leyens ein erfolgreiches Heimdebüt bevorstand. An diesem Eindruck sollte sich nach dem Wiederanpfiff nichts ändern. Zwar war das Spiel hin und wieder von hektischen Aktionen bestimmt, doch insgesamt meisterten die Oytenerinnen die Aufgabe souverän.

Richtig spannend sollte es in den zweiten 30 Minuten nicht mehr werden. Zwar kamen die Siegerländerinnen in der 40. Minute noch einmal auf drei Tore ran (20:17), doch die Leyens-Sieben ließ sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen und steuerte ungefährdet den zwei Punkten entgegen. Spätestens als Jana Kokot den Pass der Keeperin abgefangen und anschließend das Tor zum 26:20 markiert hatte, war die Begegnung entschieden.

„Netphen ist nicht in voller Besetzung angereist. So fair muss man sein“, sagte Jörg Leyens. „Aber wir haben uns im Eins-gegen-eins durchgewühlt.“ Kommenden Sonntag steht für den TV Oyten bereits das nächste Heimspiel auf dem Programm. Zu Gast ist dann Borussia Dortmund II. „Die Fehler, die wir gegen Netphen gemacht haben, dürfen wir uns gegen den BVB nicht leisten“, sagte Leyens. Seine Spielerinnen müssten halt die Anweisung des Trainers befolgen – und eine Schippe drauflegen.