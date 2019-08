Freude über den Klassenerhalt: Die Mannschaft des GC Verden. (FR)

Drei Turniere, drei Siege. Die Golfer des GC Verden haben erfolgreiche Wochen hinter sich. Die Klub-Mannschaft sicherte sich den Klassenerhalt in der Landesliga der Deutschen Golfliga (DGL) mit einem Tagessieg im Achimer Golfclub. Des einen Freud ist des anderen Leid, denn mit diesem Ergebnis stiegen die Achimer ab (wir berichteten). Verden wurde Tagessieger mit 62 Schlägen über Par vor Deinste (69 über Par), Oberneuland (70 über Par), dem Gastgeber Achim (70 über Par) und der Bremer Schweiz (107 über Par).

Bei der PGA Niedersachsen-Bremen Meisterschaft im Golf Club Hude hieß der Sieger einmal mehr Ralph McLean. Der Pro des GC Verden streckte am Ende zum bereits vierten Mal den Pokal in der Hand. Damit nicht genug: McLean verbesserte zudem durch seine 64er-Runde den Platzrekord um ganze sechs Schläge. Sein Vereinskollege Michael Butcher stand dem in nichts nach: Beim GC Hatten feierte Butcher ebenfalls den Turniersieg des dortigen ProAms und stellte mit 67 Schlägen auch den neuen Platzrekord auf.