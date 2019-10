Unzufrieden mit der Leistung seines Teams: Jan Fitschen. (Björn Hake)

Buxtehude. Nach vier Spielen ohne Niederlage sind die Landesliga-Fußballer des TSV Ottersberg erstmals wieder als Verlierer vom Platz gegangen. Denn im Gastspiel beim VSV Hedendorf/Neukloster unterlag die Mannschaft von Trainer Jan Fitschen mit 2:4 (1:0). Eine ärgerliche Niederlage, fand Fitschen. „Durch unsere Passivität haben wir uns das selbst eingebrockt. Das war kein übermächtiger Gegner.“

Dabei ging es im Duell der beiden formstarken Aufsteiger für die Ottersberger sehr gut los: Egzon Prcani brachte den TSV schon nach drei Minuten mit 1:0 in Front. „Das“, berichtete Fitschen, „war unsere einzige Torchance in der ersten Halbzeit.“ Demzufolge traten die Wümmekicker über weite Strecken sehr harmlos auf. Anders als in den Vorwochen lieferte sein Team zudem keine gute Defensivleistung ab. „Nachdem wir das 1:0 gemacht hatten, schalteten wir dann ein paar Gänge runter. Wahrscheinlich haben wir gedacht, das geht irgendwie so. Obwohl wir aber um ein Gegentor gebettelt haben, stand es zur Pause glücklicherweise noch 1:0 für uns“, beschrieb Fitschen.

Wechsel zeigen Wirkung

In Hälfte zwei dauerte es dann jedoch nicht lange, bis Torwart Felix Mindermann hinter sich greifen musste. Konkret ist das in der 56. Minute der Fall gewesen: Jerome Kröger war zur Stelle. „Da haben wir uns auf der Außenbahn zu leicht ausspielen lassen“, kritisierte Fitschen. Sechs Minuten später gerieten die Ottersberger sogar in Rückstand. Nach einer Standardsituation markierte Jan-Hendrik Scheppeit das 2:1 für den VSV. Danach meldete sich der TSV aber zurück. Der Doppelwechsel in der 63. Minute – Marcel Brendel und Jan-Moritz Höler für Alexander Garuba und Bastian Falldorf – sowie die Systemumstellung zeigten Wirkung.

„Wir hatten dann einige Torchancen“, analysierte Fitschen, der schließlich auch über den 2:2-Ausgleich jubeln durfte. Beigesteuert hatte ihn Jan Hendrik Stubbmann (76.). „Bei uns hatten alle das Gefühl, dass wir das noch drehen.“ Jedoch hatte der Gastgeber darauf eine schnelle Antwort. So schoss Tobias Schröder aus abseitsverdächtiger Position das 3:2 (77.) – laut Fitschen war damit die Entscheidung gefallen. „Danach sind die Köpfe runtergegangen“, berichtete der TSV-Coach. Der VSV nutzte das aus und kam durch Schröder noch zu einem weiteren Torerfolg. Mit seinem Treffer in der 85. Minute stellte er den Endstand zum 4:2 her. „Ab der 15. Minute war es von uns von vorne bis hinten zu wenig“, meinte Fitschen abschließend.