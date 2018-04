Tobias Naumann und die SG Achim/Baden dürfen die beiden letzten Saisonspiele entspannt angehen. (Björn Hake)

Achim. In den Gesichtern und an der Körpersprache ist es zu erkennen gewesen: Bei der SG Achim/Baden hat sich am Sonnabend jede Menge Erleichterung breitgemacht. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die SG jetzt noch einmal um den Klassenerhalt in der Handball-Oberliga Nordsee bangen muss, ist quasi auf ein Minimum gesunken. Durch einen überzeugenden 28:22 (13:9)-Heimsieg gegen den TSV Bremervörde hat das Team von SG-Coach Tobias Naumann verhindert, dass es kommende Woche beim SV Beckdorf noch mächtig unter Druck steht. Einer möglichen Zitterpartie sind die Achimer entgangen. „Mit diesem Sieg müsste es für uns zum Klassenerhalt reichen“, sagte Tobias Naumann.

Als er diesen Satz sagte, war auch dem Trainer die pure Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Bereits einige Augenblicke vor dem Abpfiff stand Naumann grinsend hinter der Achimer Auswechselbank. Er wusste zu diesem Zeitpunkt, dass seine Mannschaft gegen den Dauerrivalen aus dem Landkreis Rotenburg, für den er einst selbst gespielt hat, gewinnen wird und der Klassenerhalt quasi unter Dach und Fach ist. „Eine Glanzleistung war das von uns heute nicht“, sagte Tobias Naumann. Doch die wollte er auch gar nicht zwingend sehen. Allein der Sieg zählte. „Jeder Spieler wusste, welche Bedeutung das Spiel gegen Bremervörde hat. Zudem wussten wir genau, dass wir auf einen Gegner treffen, der zuletzt starke Resultate eingefahren hat. Der Respekt war dementsprechend groß und die Aufgabe für uns riesig“, meinte der SG-Coach.

Anfangs ausgeglichen

Die Gäste aus Bremervörde waren mit einer kleinen Erfolgsserie angereist. Vor dem Auftritt in Achim hatten TSV-Routinier Adnan Salkic und Co. sechs Spiele in Folge nicht verloren. Salkic zeigte auch in der Gymnasiumhalle – obwohl er zwischendurch mit einer Platzwunde über dem Auge pausieren musste – eine gute Leistung. Auf elf Treffer kam der erfahrene Rückraumspieler. Auch wegen der Tore von Salkic war die Begegnung anfangs ausgeglichen. 20 Minuten waren gespielt, da stand es 8:8. In der Folge setzte sich die SG Achim/Baden jedoch ab – 13:8. Den letzten Treffer der ersten 30 Minuten markierten die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel sollte es nicht mehr spannend werden. Die Bremervörder versuchten es ab Mitte der zweiten Halbzeit noch einmal mit einer offensiveren Deckungsvariante. Ein paar Minuten benötigte die Naumann-Sieben auch, um sich an die neue Situation in der Offensive zu gewöhnen. Als sie das jedoch getan hatte, fand sie immer wieder Lücken in der Deckung des TSV. Nachdem SG-Kreisläufer Fabian Balke zum 25:19 getroffen hatte, war die Suche nach dem Gewinner endgültig beendet. Tobias Naumann durfte ein erleichtertes Gesicht auflegen, seine Spieler und auch die Zuschauer folgten ihm. Jedem in der Halle war bewusst, dass die Achimer kommendes Wochenende ohne den ganz großen Druck nach Beckdorf fahren dürfen.

Obwohl die SG Achim/Baden im Angriff eine solide Leistung zeigte, habe der Hauptgrund für den Sieg in einem anderen Bereich gelegen, urteilte Tobias Naumann: „Der Schlüssel lag mit Sicherheit in der Abwehr. Die Jungs haben die Vorgaben super umgesetzt. Zudem hat Arne von Seelen im Tor wichtige Dinger gehalten. In der Abwehr haben wir gearbeitet wie eine Brandungswelle, die Jungs haben sich stets sauber nach vorne und wieder nach hinten bewegt.“

Nun warten auf den Tabellenachten noch zwei Spiele. Nach der Partie in Beckdorf kommt der neue Oberliga-Meister, die SG VTB/Altjührden, zum Saisonfinale in die Achimer Gymnasiumhalle.