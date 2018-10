Tim Jäger will mit seinem Team erneut oben mitmischen. (Björn Hake)

Baden. „Wir gehören in die Oberliga.“ Mit diesem Satz schloss Tim Jäger die vergangene Saison der Squasher vom SC Achim-Baden ab. Mannschaftsführer Jäger und sein Team haben zuletzt die Vize-Meisterschaft und die Qualifikation zur Regionalliga-Aufstiegsrunde nur knapp verpasst. Das machte im Badener Lager aber niemanden traurig. Mit Platz drei war das Team mehr als zufrieden. Auf die Aufstiegsrunde hätte man eventuell eh verzichtet, meinte Tim Jäger damals. Nun beginnt für den SC Achim-Baden eine neue Saison. Wenn diese mit derselben Platzierung wie im Vorjahr enden würde, wäre man erneut glücklich, meinte der Kapitän.

Personell hat sich beim SC Achim-Baden nur wenig verändert. Zwei Spieler haben sich jedoch aus der Mannschaft verabschiedet. „Lena Sohl und Lars Bürgerhoff stehen uns nicht mehr zur Verfügung“, erklärte Tim Jäger. Neben dem Mannschaftsführer sollen in der neuen Oberliga-Saison aber weiterhin Badens Nummer eins Florian Schiffczyk, Katharina Hinrichs, Ulf Mettchen und Steffen Rohde zum Einsatz kommen. „Darüber hinaus haben wir mit Lars Gerken eine weitere Option“, sagte Jäger. „Nach Steffen Rohde ist er unser zweiter Nachwuchsspieler in Warteposition. Bei personellen Engpässen steht uns Lars zur Verfügung.“

Rohde und Gerken engagieren sich laut Badens Mannschaftsführer zudem im Nachwuchsbereich des Vereins. „Sie schlüpfen allmählich in die Rollen, die Florian und ich einnehmen. Wenn sie sich jetzt auch noch zunehmend in unsere erste Mannschaft spielen, wäre das eine tolle Sache“, sagte Jäger.

Dass einer der beiden jungen Männer gleich beim Saisonauftakt zum Einsatz kommt, ist keineswegs auszuschließen. Denn schon vor dem Beginn der Serie haben die Badener personelle Probleme: „Florian Schiffczyk wird auf jeden Fall am ersten Spieltag fehlen, am zweiten eventuell auch noch“, bedauerte Tim Jäger. „Er hat Kniebeschwerden. Was es genau ist, wissen wir aber noch nicht.“

Künftig Gastspieler erlaubt

Somit fahren Jäger und Co. am kommenden Sonntag ohne ihre Nummer eins nach Harpstedt. Dort treffen die Badener zunächst auf die Squash Hôncas Neustadt II und die gastgebenden Bassumer SC Shooting Birds. Das Team aus dem Kreis Diepholz nutzt im Vergleich zum SC Achim-Baden eine neue Regelung, die es nun gibt. „Man darf sich jetzt Gastspieler aus anderen Landesverbänden holen“, sagte Jäger, der von dieser Regel nicht allzu viel hält. „Ich stehe dem skeptisch gegenüber. So werden nur personelle Lücken gestopft. Es wird ein Hintertürchen geschaffen, anstatt Nachwuchsarbeit zu fördern.“ Die Bassumer haben sich mit dem Bundesligisten Bremer Squash-Club darauf geeinigt, dass Jan Ole Bleil und Jill Witt bei den Shooting Birds aushelfen können. Beim Saisonauftakt wollen sich die Badener vor allem auf das Duell gegen Neustadt konzentrieren. Jäger: „In dieser Begegnung sehe ich für uns bessere Chancen, um zu punkten.“