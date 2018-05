Sebastian Kohls trägt seit wenigen Wochen die Verantwortung bei der weiblichen A-Jugend des TV Oyten. (Strangmann)

Bremen. Seit vielen Jahren gehört der TV Oyten mit seiner weiblichen Handball-A-Jugend zu den stärksten Teams der Landesverbände Bremen und Niedersachsen. Das wird sich auch in der kommenden Saison nicht ändern. Mit Siegen gegen den ATSV Habenhausen (18:15), die TuSG Ritterhude (26:21) und den Handballverein Lüneburg (23:19) schaffte der aus Spielerinnen der ehemaligen zweiten Mannschaft und der B-Jugend neu zusammengestellte Unterbau des Frauen-Drittligisten am Sonnabend gleich in der ersten Qualifikationsrunde den Sprung in die Vorrunde zur Oberliga.

Besonders Louisa Heske hatte in Bremen einen starken Tag erwischt. Mit zwölf Treffern avancierte die aus der B-Jugend aufgerückte Außenspielerin in der Hinni-Schwenker-Halle zur zweitbesten Torschützin im Team von TVO-Trainer Sebastian Kohls. Öfter landeten nur die Bälle von Theresa Otten im Tor der Gegner: 16-mal war Oytens Rückraumlinke erfolgreich.

Im entscheidenden letzten Match gegen Lüneburg baute der TV Oyten eine Drei-Tore-Führung aus der Halbzeit noch bis auf 17:10 aus. Nachdem der Gegner noch einmal auf 21:19 verkürzt hatte, beseitigten Lykka Pohlmann und Merle Prütt mit ihren Treffern zum Endstand in der Schlussminute letzte Zweifel am Erfolg.