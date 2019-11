Das war ein hartes Stück Arbeit für den TSV Daverden II. In der Handball-Landesklasse haben die Männer um Trainer Gerd Meyer zwar einen 37:30 (18:16)-Heimsieg gegen den ATSV Habenhausen III eingefahren. Allerdings wurde es erst gegen Ende der Partie deutlich. Bis zur 50. Minuten lieferten sich die beiden Mannschaften eine enge Begegnung.

„Hinten raus hatten wir mehr Körner“, sagte Meyer. „Vor allem über Gegenstöße haben wir uns in der Schlussphase noch abgesetzt.“ In der ersten Halbzeit lagen die Grün-Weißen während der ersten Viertelstunde stets zurück. Immerhin gelang es der Meyer-Sieben das Resultat bis zum Seitenwechsel noch zu drehen. „Habenhausen hat oft über den Kreis gespielt. Die Anspiele, die schon gut waren, haben wir nicht in den Griff bekommen“, berichtete Meyer von einigen Schwächen in seiner Defensive.

Im zweiten Durchgang verteidigte der TSV Daverden II lange Zeit seinen Zwei-Tore-Vorsprung. Zehn Minuten vor dem Ende führten die Gastgeber mit 29:27. Anschließend wurde es deutlich. Die Anspiele an den Kreis kamen bei den Gästen aus Bremen nun nicht mehr. Die Fehlpässe nutzten die Daverdener, um schnelle Angriffe zu starten. Binnen weniger Minuten zog der TSV auf 36:29 und somit entscheidend davon. Durch den Erfolg hat der TSV Rang sechs und somit einen Platz im sicheren Mittelfeld inne.