Ein Heimsieg gegen den Tabellenletzten, TSG Wörpedorf-Grasberg, und der FSV Langwedel-Völkersen spielt auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga. „Alles andere wäre schwach, aber gegen solche Mannschaften haben wir uns schon oft schwergetan“, warnt FSV-Trainer Emrah Tavan, der zum ersten Mal in dieser Spielzeit auf Torwart Moritz Nientkewitz (Knieprellung) verzichten muss.

Für ihn steht Daniel Stötzel zwischen den Pfosten. Nach dem Spiel können sich die Zuschauer auf 250 Liter Freibier freuen. „Das wollen wir mit einem Sieg genießen“, sagt Tavan.

Anpfiff: Sonnabend um 14 Uhr in Langwedel