Am letzten Spieltag sollte es dem FC Verden 04 nicht an Motivation mangeln: Mit einem Heimsieg über den TSV Gellersen würde das Team von Trainer Frank Neubarth tabellarisch an den Gästen vorbeiziehen und so den Klassenerhalt auch aus eigenen Stücken dingfest machen.

„Das ist schon ein großes Ziel, dass wir nicht nur aufgrund der Situation in der Oberliga den Klassenerhalt geschafft haben, sondern es aus sportlicher Sicht selbst gepackt haben. Das letzte Saisonspiel, Freibier für unsere Fans und anschließend geht’s zum Domweihauftakt – da ist mit Sicherheit jeder Spieler heiß", ist sich Co-Trainer Nico Brunken sicher. Für den Saisonabschluss steht grundsätzlich der komplette Kader zur Verfügung. Auch der zuletzt fehlende Thomas Celik ist wieder mit an Bord.

Anpfiff: Sonnabend um 16 Uhr in Verden