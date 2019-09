In der Offensive hat Tobias Naumann noch viel Arbeit vor sich. (Björn Hake)

Dass die SG Achim/Baden Probleme in der Offensive hat, zeigte sich auch im zweiten Saisonspiel der Handball-Oberliga Nordsee. Wie schon beim Auftakt in Hatten, als die SG nur auf 17 Treffer gekommen war, verpassten die Achimer auch beim Auswärtsspiel gegen den ATSV Habenhausen die 20-Tore-Marke. Beim Titelfavoriten aus der Hansestadt Bremen unterlag die Spielgemeinschaft mit 14:25 (7:12).

Bis zu Beginn der Schlussphase hielten sich die stark ersatzgeschwächten Gäste allerdings wacker. Zumindest das Zwischenresultat sah für die SG Achim/Baden in der 52. Minute noch erträglich aus: Zu diesem Zeitpunkt führte Habenhausen mit nur vier Toren – 18:14.

Es sollte dann aber auch das letzte Erfolgserlebnis für die Achimer in der Hinni-Schwenker-Halle sein: Der SG gelang kein Tor mehr, sodass das Endergebnis dann doch noch deutlich ausfiel. Durch die zweite Niederlage mit elf Toren Unterschied steht die Spielgemeinschaft in der Oberliga nach zwei Spieltagen auf dem letzten Platz der Tabelle.

Diese Momentaufnahme gefällt Tobias Naumann nicht. Welcher Trainer nimmt mit seinem Team schon gerne die Rolle des Schlusslichts ein? „Allein der Blick auf die Zahlen ist natürlich nicht zufriedenstellend“, meint dann auch der Coach der SG Achim/Baden. Naumann war im Gespräch mit unserer Zeitung aber weit davon entfernt, aufgrund der zweiten Niederlage alles schlecht zu reden. Denn er habe in Habenhausen viele gute Aktionen seiner Mannschaft gesehen – die ersten 50 Minuten seien der Beweis dafür. „Thorben Hamann hat zum Beispiel im Tor stark gespielt. Es hat eine Menge gepasst. Jeder hat für den anderen gekämpft. Über weite Strecken haben wir uns gut verkauft“, sagte Naumann. Zudem sei der ATSV in dieser Saison ein Gegner, mit dem man sich nicht auf Augenhöhe bewegen müsse.

„Aber Baustellen haben wir auch noch genug. Wir sind in Habenhausen zwar auf eine sehr gute Abwehr getroffen, aber 14 Tore sind doch natürlich zu wenig“, sagte der Trainer. Dass in der Schlussphase kein Treffer mehr gelang, habe unter anderem daran gelegen, dass seinem Team „die Power“ gefehlt habe. „Hinzu kam dann noch, dass Habenhausen noch einmal ordentlich auf die Tube gedrückt hat“, sagte Naumann, der am Sonnabend kurzfristig auch auf Steffen Fastenau verzichten musste. Wadenprobleme verhinderten einen Einsatz des Rückraumspielers.

Die Personalprobleme bleiben der SG somit treu und sind auch ein Grund dafür, dass die Zahlen aktuell nicht gut ausschauen. Naumann: „Aber das müssen wir jetzt aushalten und mit kleinen Schritten nach vorne kommen. Wir haben in Habenhausen gezeigt, dass wir mithalten können.“